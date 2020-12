Te historie zaciekawiły was najbardziej w 2020 roku

Na początku epidemii w Polsce, w marcu i kwietniu, największą popularnością cieszyły się artykuły dotyczące dobowych raportów Ministerstwa Zdrowia.

O pierwszych przypadkach w trakcie porannych konferencji prasowych informował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Są cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce - poinformował na konferencji prasowej w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną - zapewnił minister. Osoby zakażone to dwoje pacjentów ze Szczecina i po jednym we Wrocławiu i Ostródzie. W Polsce do tej pory potwierdzono pięć przypadków zakażenia.

20 marca 2020 roku zmarła 27-letnia kobieta zakażona koronawirusem, która kilka dni wcześniej urodziła dziecko. Jak podkreślili lekarze, bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa.

ZOBACZ: Nie żyje 27-latka zakażona koronawirusem. "Przyczyną śmierci sepsa"

Śmierć dziennikarki i aktora

Wiele emocji wzbudziły także informacje o śmierci dziennikarki Polsat News Ewy Żarskiej oraz relacja z pogrzebu aktora Pawła Królikowskiego.

Wideo: pogrzeb Pawła Królikowskiego

O tym, jak bardzo uciążliwy był początkowo obowiązek zakrywania nosa i ust może świadczyć fakt, że trzecim najczęściej czytanym artykułem była zapowiedź ministra zdrowia w Polsat News, że maseczki nie będą już wymagane.

ZOBACZ: Szumowski w PN: dziś lub jutro decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek

W połowie roku WHO ostrzegała, że "pandemia weszła w nową, niebezpieczną fazę". Niepokojące wieści napływały m.in. ze Stanów Zjednoczonych, gdzie każdego dnia w rekordowym tempie przybywało nowych zakażeń.

Również w czerwcu minister zdrowia Łukasz Szumowski przestrzegał przed drugą falą epidemii w Polsce.

ZOBACZ: Minister zdrowia ostrzega przed drugą falą pandemii koronawirusa. "Wrócą obowiązkowe maseczki"

Duże zainteresowanie wzbudzały również historie kryminalne. Nowy trop pojawił się w sprawie tajemniczego zaginięcia dwóch nastolatków w 1999 r. Dopiero w tym roku udało się znaleźć kluczowe dowody - kości i sweter.

Blisko dwa tygodnie trwały poszukiwania 3,5-letniego Kacpra, którego ciało odnaleziono w rzece. Na miejsce tragedii przyjechała m.in. matka chłopca, która apelowała, aby nie oskarżać ojca. Mężczyzna w trakcie opieki nad synem był pod wpływem alkoholu.

W połowie czerwca media obiegła informacja, że przed pomnikiem Armii Krajowej, kilkadziesiąt metrów przed wejściem do Sejmu, doszło do samopodpalenia. 48-letni mężczyzna oblał się łatwopalną substancją. Zareagowali policjanci, którzy byli na miejscu zdarzenia. Mężczyzna przeżył.

ZOBACZ: Samopodpalenie przed Sejmem [WIDEO]

Wraz z końcem wakacji zaczęła rosnąć liczba zakażeń, tym samym pojawiły się nowe obostrzenia.

O tym, że cała Polska może być "czerwoną strefą" minister zdrowia ostrzegał w sierpniu.

Również wizja kolejnego lockdownu wzbudziła duże zainteresowanie. 21 listopada pojawił się projekt tzw. kwarantanny domowej. "Wyjścia z domu tylko do pracy, lekarza, po zakupy, w celach bytowych i religijnych; zakaz działalności fryzjerów i kosmetyczek, kin i siłowni; zgromadzenia i spotkania tylko do pięciu osób" - to tylko niektóre z obostrzeń, jakie planował rząd.

ZOBACZ: Projekt kwarantanny narodowej. Wyjścia z domu tylko do pracy, czy po zakupy

Wiele osób było ciekawych, dlaczego minister zdrowia Adam Niedzielski w ostatniej chwili odwołał udział w programie "Gość Wydarzeń". - Minister ma pilne sprawy związane z rodziną. To tragedia związana ze śmiercią najbliższej ministrowi osoby - wyjaśniał wówczas rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zainteresowanie wzbudzały nie tylko restrykcje wprowadzane w Polsce, ale również na zachodzie Europy: Kwarantanna albo negatywny wynik testu. Niemcy wprowadzają ograniczenia dla Polaków.

Jednym z najczęściej czytanych był również tekst o śmierci 9-osobowej rodziny, która zjadła makaron z zamrażarki.

ZOBACZ: Rodzina zjadła makaron, który przez rok leżał w zamrażarce. Nie żyje 9

Szeroko komentowany - nie tylko w Polsce - był wywiad Piotra Witwickiego z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Rozmowa ukazała się w święta w Tygodniku.polsatnews.pl.

WIDEO - Na czym polega technologia szczepionki przeciw Covid-19? Wirusolog wyjaśnia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ml/ polsatnews.pl