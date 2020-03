Są cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce - poinformował na konferencji prasowej w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną - zapewnił minister. Dwoje pacjentów ze Szczecina wróciło z Włoch, kolejne przypadki stwierdzono we Wrocławiu i Ostródzie. Jedna osoba podróżowała z "pacjentem zero".

- Wszystkie kontakty zgodnie z raportem Głównego Inspektora Sanitarnego pana ministra Pinkasa są namierzone - zapewnił minister zdrowia.

- Ta dwójka pacjentów (ze Szczecina - red.) pokazuje działanie zgodne z instrukcjami. Oni zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zakażenia wirusem określono, jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów - wyjaśnił Szumowski.

Pacjenci z Włoch zostali objęci kwarantanną domową i dostali zwolnienie z pracy. W pewnym momencie odczuli objawy choroby, poinformowali inspekcję sanitarną i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną.

- Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym - powiedział Szumowski, zapewniając, że służby sanitarne działają, a wszystkie kontakty "są zlokalizowane i namierzone".

WIDEO: Łukasz Szumowski na konferencji prasowej poinformował o czterech nowych przypadkach

Pierwszy przypadek w środę

W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent - 66-letni mieszkaniec Cybinki (woj. lubuskie) jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Jego stan określany jest jako dobry.

ZOBACZ: Zatrzymano pociąg w Warszawie. Pasażerka zgłosiła, że dwóch obcokrajowców kaszle

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Zakażenia nowym wirusem odnotowano oprócz Chin, gdzie znajduje się centrum epidemii, m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.

Należy często myć ręce

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

Resort zdrowia zaleca, aby często myć ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, to płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.).



Zachowanie higieny rąk to podstawowy środek zapobiegawczy chroniący przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.



ZOBACZ: Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Zakażony pacjent przyjechał z Niemiec



Zalecane jest, by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, i umyć ręce.



Powinno się też zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, szczególnie tych, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Zaleca się, by nie dotykać oczu, nosa i ust.

WIDEO - Chcieli odwołać wyjazd do Włoch. Organizator: zagrożenia nie ma Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News