Minister zdrowia ostrzega przed drugą falą pandemii koronawirusa. "Wrócą obowiązkowe maseczki"

- Druga fala zachorowań zapewne będzie. Przyjdzie na jesieni razem z sezonem grypowym. Staramy się na nią przygotować, kontynuujemy zakupy środków ochrony i sprzętu - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Mamy opracowany i przetestowany model powoływania szpitali jednoimiennych - ujawnił polityk kulisy przygotowań do spodziewanego wzrostu liczby zachorowań na Covid-19.

W ocenie ministra zdrowia druga fala pandemii koronawirusa nadejdzie wraz z sezonem grypowym. Szumowski w wywiadzie dla PAP zaznaczył jednocześnie, że "nie będzie drugiego lockdownu", ale zakażeń może być więcej niż obecnie. Zapowiedział, że wraz z drugą falą powrócą obowiązkowe maseczki.

1,5 proc. społeczeństwa ma przeciwciała

- Ze wstępnych danych wynika, że 1,5 proc. społeczeństwa ma przeciwciała, co znaczy, że taka część populacji miała kontakt z wirusem. Jesteśmy w trakcie badań osób, które jadą do sanatoriów. Na ponad 2 tys. wynik pozytywny zanotowaliśmy u 10. To pokazuje skalę wirusa w populacji - mówił minister zdrowia.

Szumowski zapewnił, że rząd "przygotowuje się na drugą falę pandemii", dlatego też kontynuuje zakupy środków ochrony i sprzętu.

- Mamy opracowany i przetestowany model powoływania szpitali jednoimiennych. Mamy doświadczenie w powoływaniu do życia izolatoriów. Dość dobrze radzimy sobie z szybkim zamykaniem ognisk. Na pewno kolejnego lockdownu już nie będzie. Myślę, że zakażeń może być więcej niż obecnie - dodawał.

Nadal należy zakrywać nos i usta

Minister zdrowia przypomniał, że nadal obowiązuje w Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa "w sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze sobą wiele osób".

- Ten obowiązek jest także wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać bezpiecznego dystansu z innymi ludźmi. W formule, jaką mieliśmy, maski powrócą, jeśli będziemy mieli drugą falę epidemii. To rzecz, którą można łatwo wprowadzić - powiedział szef resortu zdrowia.

Ministerstwo poinformowało w niedzielę o 311 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że w sumie zachorowało 31 tys. 931 osób. Na Covid-19 zmarło kolejnych 10 chorujących. Liczba ofiar pandemii osiągnęła już w Polsce 1356. Wyzdrowiało 16 tys. 683 zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

