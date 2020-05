Szumowski w PN: dziś lub jutro decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek

- Są trzy województwa, które mają wskaźnik reprodukcji wirusa powyżej jednego. Tam możliwe, że będzie konieczność utrzymania obowiązku noszenia maseczek. W reszcie województw ten wskaźnik jest poniżej jedności, co oznacza, że liczba zakażeń spada - powiedział minister zdrowia w rozmowie z Tomaszem Machałą.

ZOBACZ: Szumowski: gdybym teraz wchodził do polityki, dwa razy bym się zastanowił

- To nie jest podział na województwa na A i B, tylko na miejsca gdzie jest ten wirus i te, gdzie go nie ma - zaznaczył Szumowski w "Graffiti".

Wideo: minister zdrowia poinformował od czego zależy termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek.

Jak dodał, wraz z zakomunikowaniem decyzji ws maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.

Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. Można do tego użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki.

Premier "z pewnością mógłby zachować większy dystans"

Odnosząc się do zdjęć ze spotkania Mateusza Morawieckiego minister zdrowia mówił, że z uwagi na pełnioną przez premiera funkcję publiczną maseczka nie jest konieczna.

- Natomiast jeżeli chodzi o zachowywanie dystansu, to z pewnością mogłyby być większe. Jeżeli ktoś się spotyka z wąską grupą osób obcych, to należy zachowywać dystans i mieć maseczkę, jeśli to nie jest spotkanie formalnie i nie odbywa się w związku z pełnioną funkcją - mówił szef resortu zdrowia.

Machała pytał czy prezydent Duda "może się ściskać z osobami, które nie mają maseczek, podobnie jak Trzaskowski czy każdy inny kandydat. - Zdecydowanie powinni mieć maseczki - zaznaczył Szumowski. - Lepiej zachować 2-metrowy dystans - dodał.

WIDEO - Wiemy, o której godzinie najlepiej zjeść śniadanie. Budzą się wówczas niemal wszystkie noworodki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ Polsat News