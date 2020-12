4633 nowych zakażeń i 77 zgonów – to koronawirusowy bilans poniedziałku w Polsce. Europejska Agencja Leków oraz Komisja Europejska dały zielone światło na szczepienia przeciwko Covid-19 w Europie. O północy wejdzie w życie zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski w związku z rozprzestrzeniającą się tam mutacją wirusa. Szczepionkę przyjął prezydent elekt USA Joe Biden.

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce

W poniedziałek przybyło 4633 nowych, potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2;

Zmarło kolejnych 77 chorych;

W tym były 34 zgony z powodu COVID-19 i 43 z powodu współistnienia z innymi schorzeniami;

Najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim (630), zachodniopomorskim (561) i pomorskim (549);

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 mln 207 tys. 333 osoby;

Jak dotąd zmarły 25 tys. 474 osoby;

W ciągu doby wykonano ponad 19 tys. 557 testów;

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 tys. 376 pacjentów;

1 714 chorych jest pod respiratorami;

Na kwarantannie przebywa 171 tys. 536 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 9 tys. 707 osób;

Wyzdrowiało dotąd 946 tys. 017 osób chorych na COVID-19.

Zielone światło dla szczepień w UE

Europejska Agencja Leków (EMA) autoryzowała szczepionkę przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech Kilka godzin później zgodę na dopuszczenie do obrotu szczepionek na ternie UE wydała Komisja Europejska;

Szczepienia ruszą w dniach 27-29 grudnia;

Szczepionka, która otrzymała autoryzację, nosi nazwę Comirnaty;

Zgoda jest warunkowa. EMA zobowiązała Pfizera do dalszych badań i monitorowania przebiegu szczepień;

EMA zaleciła pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu dla osób od 16. roku życia;

Do rekomendacji szczepionki dla kobiet w ciąży potrzebna jest większa ilość badań;

- To wielki krok w walce z pandemią, to historyczny moment w świecie nauki - oceniła szefowa EMA Emer Cooke;

Zdarzenia niepożądane są podobne do tych występujących po podaniu innych szczepionek - ból w miejscu ukłucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, gorączka, dreszcze;

Poinformowano, że obecnie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała w przypadku nowej odmiany koronawirusa.

Joe Biden zaszczepiony

Szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer przyjął prezydent elekt USA Joe Biden;

Biden zaszczepił się w szpitalu w Newark;

Zaapelował do Amerykanów, aby również się zaszczepili, gdy będzie to możliwe.

Pierwsze szczepienia na COVID-19 w Polsce. Podano termin

- Mamy deklarację, że do wieczora 26 grudnia trafi do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk;

- Do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób – dodał;

We wtorek ma zostać przedstawiona "dokładna liczba punktów, do których trafi pierwsza partia szczepionek".

Poseł Konfederacji zakażony koronawirusem

Winnicki o zakażeniu poinformował w mediach społecznościowych;

"Pierwsza doba ciężka, od kilku dni stabilnie i w miarę łagodnie" - napisał poseł;

Poinformował też, że "testuje" na sobie lek przeciwwirusowy oparty o amantadynę;

Najpierw pojawiło się u niego "drobne pokasływanie", później "ciężkogrypowe objawy przeziębienia": gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle mięśniowe, osłabienie, brak apetytu, kaszel;

- Objawy, które miałem w czasie pierwszej doby znam - nieraz w swoim życiu przechodziłem grypę, ale nie pamiętam takiego ich nasilenia - napisał Winnicki;

Poinformował, że od trzech dni przyjmuje lek oparty o amantadynę. - Nie wiem czy choroba ustępuje, ale odnoszę wrażenie, że co najmniej się nie rozwija - dodał.

Loty z Wielkiej Brytanii do Polski zawieszone

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek" – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller;

Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa;

Zawieszenie połączeń ma obowiązywać do 6 stycznia;

Minister zdrowia wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii;

W niedzielę o zawieszeniu połączeń z Wielką Brytanią zdecydowały także inne kraje.

Wielka Brytania: wstrzymany transport, w sklepach może zabraknąć żywności

Nawet 10 tysięcy samochodów dziennie - taka liczba ciężarówek kursuje w okresie przedświątecznym pomiędzy brytyjskim Dover i francuskim Calais;

Teraz, w związku z 48-godzinnym zamknięciem granic przez władze w Paryżu, tiry nie mogą opuścić terenu Wielkiej Brytanii;

Wiele z nich utknęło w długim korku, a władze i handlowcy ostrzegają o "poważnych zakłóceniach" w ruchu drogowym;

- Kierowcy tkwią na parkingach dla ciężarówek bez toalet. Żaden kierowca nie chce teraz dostarczać towarów do Wielkiej Brytanii, więc dojdzie w Wielkiej Brytanii do wyczerpania zapasów towarów - mówi rzecznik Francuskiej Federacji Transportu Drogowego;

Istnieją także obawy o to, że znajdująca się w ciężarówkach świeża żywność, która miała trafić do Europy, zgnije.

Chaos na lotniskach w Niemczech, nawet 24 godziny czekania na test

W Hanowerze pasażerom, którzy wylądowali samolotem z Anglii, nie wolno opuszczać lotniska, muszą czekać na wynik testu;

Według relacji podróżnych w porcie lotniczym przygotowano dla nich łóżka polowe;

Problemy są również na innych niemieckich lotniskach;

Niektórzy niemieccy podróżni tracą cierpliwość, proszą o pomoc przez internet;

Z kolei na londyńskim lotnisku Heathrow, setki osób czekały od rana w długich kolejkach do odprawy, chcąc opuścić Anglię przed zakazami lotów.

WHO: na razie brak dowodów, by nowy szczep powodował cięższy przebieg Covid-19

Więcej informacji na temat nowego szczepu koronawirusa, który wykryto w Wielkiej Brytanii, powinno się pojawić w najbliższych dniach;

Na razie nie ma dowodów na to, że powoduje on cięższy przebieg choroby - oświadczyła ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove;

Nowy typ koronawirusa jest bardziej zaraźliwy niż jego niezmutowana wersja;

Naukowcy badają teraz, jak reagują na niego antyciała, a wyniki tych analiz powinny być dostępne za kilka dni lub tygodni.

Minister zdrowia Francji: szczepionki działają przeciw nowej mutacji koronawirusa

Francuski minister zdrowia Olivier Veran ocenił w poniedziałek, że obecne szczepionki na Covid-19 powinny być skuteczne również przeciwko najnowszej mutacji koronawirusa;

Jak dodał, nowa odmiana SARS-CoV-2 może już krążyć także we Francji.;

Veran zapowiedział, że szczepienia we Francji ruszą od 28 grudnia i w pierwszej fazie do lutego zaplanowano zaszczepienie miliona osób,

Powstanie rejestr osób, które odmówią szczepienia przeciwko COVID-19

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii będzie mogło utworzyć rejestr, aby gromadzić w nim pod nazwiskami obywateli informacje, czy poddali się oni szczepieniom;

W przypadku osób, które tego nie zrobiły, w spisie ma figurować powód, dla którego obywatel odmówił udziału w szczepieniu;

Zgodnie z opublikowaną w poniedziałek wersją narodowego programu szczepień, w pierwszej kolejności zostaną im poddani w Hiszpanii pracownicy służby zdrowia;

W pierwszej fazie szczepień objętych nimi zostanie około 2,5 mln osób;

Poza personelem służby zdrowia znajdą się tam także m.in. podopieczni domów spokojnej starości.

Zagadkowa śmierć naukowca pracującego nad szczepionką

Ciało 45-letniego Aleksandra Kaganskijego zostało znalezione na ulicy Zamszina w Petersburgu;

Policja ustaliła, że naukowiec pracujący nad rosyjską szczepionką przeciw koronawirusowi wypadł z okna swojego mieszkania na 14. piętrze;

Na ciele mężczyzny znaleziono też ranę kłutą;

45-letni naukowiec był w samej bieliźnie;

Według nieoficjalnych informacji, w noc zdarzenia miało dojść do bójki między Kaganskijm a jego znajomym;

Policja zatrzymała podejrzewanego 45-latka, który zaprzecza, że doszło do sprzeczki. Twierdzi, że Kaganskij popełnił samobójstwo.

Ominęli restrykcje. Wyprawili wesele na ponad 10 tys. osób

Na przyjęciu weselnym pary z Malezji bawiło się 10 tys. osób;

Wszystko jednak odbyło się zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych;

Zamiast organizować przyjęcie stacjonarnie, młoda para stworzyła punkt drive-thru, w którym przyjmowała życzenia;

W zamian goście, nie wychodząc z samochodów, otrzymywali "wyprawkę" z weselnym obiadem;

Cała impreza trwała ponad trzy godziny.

- Danie szansy tym, którzy są w drodze na lotnisko i chcą do Polski przyjechać na święta jest próbą przyzwoitości. (…) Nie wyobrażam sobie, by osoby gotowe do wyjazdu zostawić na lotnisku. Dobrym ruchem jest zaproponowanie bezpłatnych testów - mówił w "Graffiti" Krzysztof Bosak, odnosząc się do wprowadzonego przez Polskę zakazu lotów z Wielkiej Brytanii.

