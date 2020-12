Wielka Brytania: wstrzymany transport, w sklepach może zabraknąć żywności

Wstrzymany ruch lotniczy, zamknięcie granic powietrznych i obowiązkowe kwarantanny dla osób przybywających z jej terenu. Tak Europa reaguje na pojawiające się informacje o nowym, bardziej zaraźliwym, szczepie koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Ale niektóre kraje zdecydowały się na jeszcze bardziej radykalne środki. Po posiedzeniu rady obrony i bezpieczeństwa narodowego rząd Francji ogłosił dwudniowy zakaz wjazdu dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii. W wyjątkach nie ujęto kierowców dostarczających towary. Dostawcy nie mogą przeprawić się drogą morską, zablokowany został także Eurotunel i ruch kolejowy prowadzony przez Eurostar.

W czasie obowiązywania zakazu mają zostać przeprowadzone konsultacje pomiędzy państwami Unii Europejskiej, w trakcie których rządy chcą wypracować wspólne stanowisko ws. działań dotyczących transportowych połączeń z Wielką Brytanią.

Kierowcy w gigantycznych korkach

Sytuacja jest szczególnie uciążliwa ze względu na okres przedświąteczny, podczas którego pomiędzy Francją i Wielką Brytanią kursuje blisko 10 tysięcy ciężarówek. Teraz utknęły one w gigantycznych korkach w hrabstwie Kent i jego okolicach.

- Kierowcy tkwią na parkingach dla ciężarówek bez toalet. Żaden kierowca nie chce teraz dostarczać towarów do Wielkiej Brytanii, więc dojdzie w Wielkiej Brytanii do wyczerpania zapasów towarów - powiedziała Vanessa Ibarlucea, rzecznik Francuskiej Federacji Transportu Drogowego, cytowana przez Reuters.

