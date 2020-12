WHO: na razie brak dowodów, by nowy szczep powodował cięższy przebieg Covid-19

Więcej informacji na temat nowego szczepu koronawirusa, który wykryto w Wielkiej Brytanii, powinno się pojawić w najbliższych dniach. Na razie nie ma dowodów na to, że powoduje on cięższy przebieg choroby - oświadczyła ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove.