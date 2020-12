Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla szczepień w Europie [OGLĄDAJ]

- To wielki krok w walce z pandemią, to historyczny moment w świecie nauki - oceniła szefowa EMA Emer Cooke.

"Bardzo dobre dowody naukowe"

- Już w październiku zaczęliśmy analizować dane, które mamy od producenta, w ramach tzw. sukcesywnej oceny. Mamy bardzo dobre dowody naukowe, współpraca z producentem była wzorowa - podkreśliła przedstawicielka EMA. - Bezpieczeństwo było naszym priorytetem - dodała.

Jak mówiła, "nasza ocena naukowa opiera się na sile dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki", a "dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko".

- Korzyści przewyższają ryzyka - podkreślał przedstawiciel EMA.

Zdarzenie niepożądane są podobne do tych występujących po podaniu innych szczepionek - ból w miejscu ukłucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, gorączka, dreszcze. W badaniach klinicznych te objawy miały łagodny przebieg - przekazała przedstawicielka EMA.

W badaniach klinicznych wzięło udział 40 tys. osób.

Bezpieczeństwo szczepionki ma być monitorowane również w trakcie masowych szczepień w UE.

Zgoda jest warunkowa. EMA zobowiązała Pfizera do dalszych badań i monitorowania przebiegu szczepień.

- Obecnie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała w przypadku nowej odmiany koronawirusa - zaznaczyła Emer Cooke.

EMA opublikuje informacje na temat oceny szczepionki, w tym wszystkie dane kliniczne.

EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków i produktów medycznych, jednak ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma KE i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

Narodowy Program Szczepień

- Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer to wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze 10 tys. dawek szczepionek i 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tys. osób - mówił w poniedziałek rano szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zaznaczył, że będzie to grupa "zero", czyli personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych.

Dworczyk poinformował, że w teraz "zdolność do szczepień jest na poziomie 3,5 mln dawek miesięcznie".

Rząd we wtorek przyjął Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki na Covid-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas etapu 0 szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

