Dworczyk: ws. wstrzymania lotów premier konsultował się z partnerami z innych krajów UE

Premier Mateusz Morawiecki konsultował się w niedzielę z szeregiem partnerów z UE ws. wstrzymania lotów z Wielkiej Brytanii; chodzi o to by takie decyzje były wspólnie podejmowane – powiedział w poniedziałek we Wrocławiu szef KRPM Michał Dworczyk.

Rzecznik rządu Piotr Müller w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformował, że "ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek".

Szef KPRM na konferencji prasowej we Wrocławiu powiedział, że premier Mateusz Morawiecki konsultował się w niedzielę z szeregiem partnerów z UE ws. wstrzymania lotów z Wielkiej Brytanii. - Chodzi o to, by takie decyzje były wspólnie podejmowane, by były one z jednej strony konsekwentne z drugiej zaś spójne w ramach UE - powiedział Dworczyk.

Minister pytany o konkretny termin wstrzymania lotów powiedział, że w Wielkiej Brytanii przebywa ponad milion polskich obywateli. - Część z nich była już na lotniskach; inni byli w drodze na lotniska; chodziło o to, by całkowicie nie wywracać im życia - podkreślił.

Testy antygenowe dla przybyłych z Wielkiej Brytanii

Dworczyk przypomniał też, że w niedzielę późnym wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski wydał dyspozycję Sanepidowi, aby osoby, które w ostatnich dniach przyjechały z Wielkiej Brytanii mogły w każdej powiatowej inspekcji sanitarnej wykonać test antygenowy na koronawirusa. - To ma pomóc wyłowić osoby, które wróciły z Wielkiej Brytanii i mogą być zakażone - zaznaczył szef KPRM.

Jak dodał, działania rząd ws. pandemii w dużej części podejmowane są po konsultacjach z Radą Medyczną działającą przy Prezesie Rady Ministrów i z ekspertami.

Wiarygodny system testowania i ewidencji

Dworczyk powiedział, że obecnie wprowadzony system testowania i ewidencji osób zakażony w Polsce „przekazuje wiarygodne dane, które są ogólni dostępne”. - Analizowanie tych danych, na przykład dlaczego w Polsce jest zapadalność na COVID-19 taka a nie inna, liczba zgonów taka, a nie inna, o tym wszystkim można dyskutować. Tylko ja chciałby by w tej sprawie wypowiadali się nie politycy, ale lekarze czy eksperci - podkreślił.

ZOBACZ: "Próba przyzwoitości". Bosak o terminie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii

Szef KPRM wskazał, że w ostatnich dniach zarówno dzienna liczba zakażeń, jak i liczba zajętych łóżek w szpitala i respiratorów i liczba zgonów ze względu na COVID-19, „systematycznie opada”.

WIDEO - Prognoza pogody - niedziela, 20 grudnia - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ PAP