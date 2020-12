Mamy 4633 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje też 77 kolejnych osób. Liczba zakażonych wzrosła do 1 207 333. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Polsce 25 474 pacjentów.

Najwięcej zakażeń dotyczy województw: mazowieckiego (630), zachodniopomorskiego (561), pomorskiego (549), kujawsko-pomorskiego (480), wielkopolskiego (302), łódzkiego (265), lubelskiego (245), śląskiego (240), małopolskiego (207), dolnośląskiego (206), warmińsko-mazurskiego (171), lubuskiego (168), opolskiego (138), podkarpackiego (132), podlaskiego (100), świętokrzyskiego (65).

174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 43 osoby.

Ponad 18 tys. osób w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 376 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1714 jest pod respiratorami. Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 35 974 łóżek i 3084 respiratory.

W ciągu doby wykonano ponad 19,5 tys. testów.

Zawieszone loty

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek; decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - podał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.





ZOBACZ: Nowy szczep koronawirusa. Loty z Wielkiej Brytanii do Polski zawieszone

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.

Po Bożym Narodzeniu "kwarantanna narodowa"

Rząd ogłosił "kwarantannę narodową".

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz pozostawienia dotychczasowych obostrzeń, zamykamy hotele - również na wyjazdy służbowe - oraz stoki narciarskie - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział także wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w noc sylwestrową.

Jak dodał Niedzielski, "zamykamy hotele również na ruch służbowy". - Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - wskazał.

ZOBACZ: "Wprowadzamy narodową kwarantannę". Zamknięte hotele i stoki, zakaz przemieszczania w sylwestra

- Zamykamy również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych. Co ważne, zbliża się sylwester - chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczania się. Obowiązywać będzie od godziny 19:00 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia - ogłosił Niedzielski.

Pytany o to, jak będzie ten zakaz egzekwowany, odparł, że będzie to wyglądało podobnie, jak na wiosnę.

- Uzasadnione są wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ.

Pierwsze szczepienie 27 grudnia?

- Mam absolutnie taką nadzieję, że 27 grudnia zostanie zaszczepiony na koronawirusa pierwszy Polak - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" profesor Andrzej Horban, specjalista z zakresu chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19. - Pierwsze szczepienia będą głównie w szpitalach i poradniach z punktami szczepień. Infrastruktura jest gotowa. Czekamy na dystrybucję - dodał.

ZOBACZ: "Wstrzymajmy się od głupot. Można przeżyć miesiąc bez jazdy na nartach"



- Taka opcja istnieje, pozostaje kwestia dostarczenia szczepionki i rozpoczęcia dystrybucji. To będzie o tyle ułatwione, że pierwsze szczepienia będą prowadzone w placówkach opieki zdrowotnej, głównie w szpitalach i poradniach, które do tej pory mają działające punkty szczepień, w związku z tym infrastruktura jest gotowa i czeka na przyjęcie szczepionki - powiedział Horban.

