Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 14 kwietnia

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 7202

- we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 18 pacjentów; łącznie zmarły dotąd 263 osoby

- w ciągu ostatniej doby przybyło 270 nowo potwierdzonych przypadków zakażeń

- w kwarantannie przebywa 144875 osób

- 2471 osób jest hospitalizowanych, a 28665 objęto nadzorem epidemiologicznym

- 618 osób wyzdrowiało

- najwięcej spośród zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 1715, a najmniej w woj. lubuskim - 79

Resort zdrowia ujawnił zasady zakrywania ust i nosa

- twarz trzeba będzie zakrywać przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki

- nakaz będzie obowiązywał w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach i placówkach handlowych, na targowiskach

- twarz trzeba będzie zasłaniać także podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w aucie, jeśli jedzie z nami ktoś, kto z nami nie mieszka

- nakaz zacznie obowiązywać w czwartek 16 kwietnia

- o wprowadzeniu maseczek ochronnych do sprzedaży poinformowała Poczta Polska

Włochy. Łącznie zmarło już ponad 21 tys. zakażonych

- 602 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Włoszech

- łączna liczba zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła w tym kraju do 21 067

- od początku epidemii wykryto dotychczas 162 tys. zakażeń; wyleczonych zostało już 37 tys. chorych

- władze Lombardii informują o stabilizacji sytuacji w tym regionie

USA. Gubernator Nowego Jorku nie chce jeszcze znosić restrykcji

- bilans śmiertelnych ofiar epidemii w USA powiększył się o 1509 w ciągu poprzedniej doby

- z powodu Covid-19 w całym kraju zmarło dotychczas łącznie ponad 23,5 tys. osób

- łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w stanie Nowy Jork wzrosła do 10 834 - o 778

- gubernator Nowego Jorku oświadczył, że nawet jeśli prezydent Trump każe mu znieść restrykcje związane z pandemią koronawirusa w jego stanie, to on nie zastosuje się do takiego polecenia, jeśli uzna to za niebezpieczne posunięcie

Strajk samochodowy w trakcie obowiązywania obostrzeń

- we wtorek w kilku miastach Polski odbyły się protesty zorganizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet; miały one związek z projektem zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, który w środę znajdzie się w Sejmie

- w centrum Warszawy odbył się strajk samochodowy - auta oklejone dedykowanymi plakatami z logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz hasłami "Myślę, czuję, decyduję" jeździły wokół ronda Dmowskiego, nieprzerwanie używając klaksonów; w okolicznościach epidemii taką formę protestu wykorzystali wcześniej m.in. przedsiębiorcy

- w innych miastach - m.in. Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu - przeciwnicy zaostrzenia prawa antyaborcyjnego ustawili się w przepisowych kolejkach do sklepu, by nie łamać zakazu zgromadzeń; mieli ze sobą transparenty i plakaty

Osocze ozdrowieńców po przebytym Covid-19 może pomóc w zwalczaniu koronawirusa

- w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA od około dwóch tygodni zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19

- jest to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii

- prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej "rozpracował" enzym, który sprawia, że wirus SARS-Cov-2 dojrzewa i zakaża swojego nosiciela.

Wideo dnia: Antonow An-225 Mriya na Lotnisku Chopina w Warszawie

- we wtorek rano na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował największy użytkowany obecnie samolot transportowy świata

- transport z Chin obejmował kilka milionów maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych

- gigantyczny Antonow An-225 Mriya został zaprojektowany do transportu wahadłowca kosmicznego Buran oraz części rakiety

