Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 8 kwietnia

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 30 zgonów spowodowanych koronawirusem. To najwyższa liczba ofiar jednego dnia. Liczba wszystkich chorych na COVID-19 wynosi 5,2 tys, dotychczas zmarło 159 osób. Smutny "rekord" odnotowano również w Wielkiej Brytanii - zmarło 938 osób. Polski rząd zapowiedział wprowadzenie "tarczy finansowej" dla firm. "Raport o Koronawirusie" - środa, 8 kwietnia 2020.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.



Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 5205.

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o śmierci 30 osób, w sumie zmarło dotychczas 159 zakażonych.

- w ciągu ostatniej doby przybyło 357 potwierdzonych przypadków zakażeń (we wtorek była to liczba 435)

- według ostatnich danych resortu zdrowia w kwarantannie przebywa 153 390 osób

- 2425 osób jest hospitalizowanych, a 33273 objęto nadzorem epidemiologicznym

- 222 osób wyzdrowiało

Tragiczne informacje napłynęły z Wielkiej Brytanii, gdzie w środę z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 938 osób. To dotychczasowy rekord zgonów w tym kraju.

- 938 to największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii w Wielkiej Brytanii (we wtorek zmarło 786 zmarłych)

- łączna liczba ofiar to 7097 - podało w środę brytyjskie Ministerstwo Zdrowia

- najwięcej nowych zgonów odnotowano w Anglii - 828

- następnie w Szkocji - 70, Walii - 33 i Irlandii Północnej - 5 (miejsca dwóch pozostałych nie sprecyzowano)

- na oddziale intensywnej terapii nadal przebywał brytyjski premier Boris Johnson, ale jego stan się poprawia

Po raz pierwszy od wielu dni napłynęły optymistyczne wiadomości z Włoch, gdzie padł dzienny rekord liczby osób, które wyzdrowiały. Niestety w ciągu ostatniej doby zmarły 542 osoby zakażone koronawirusem.

- od wtorku w Włoszech wyzdrowiało prawie 2100 osób

- w sumie wyleczono dotąd 26 tys. chorych

- włoska Obrona Cywilna odnotowała, że piąty dzień z rzędu spada liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa ich tam obecnie prawie 3700

- we Włoszech stwierdzono dotychczas 139422 zakażeń

Polski rząd ogłosił, że planuje wprowadzenie "tarczy finansowej", dzięki której możliwe będzie uratowanie do 5 mln miejsc pracy.

- premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do firm ma bezpośrednio zostać skierowane co najmniej 100 mld złotych

- pieniądze z "tarczy finansowej" mają trafić do mikrofirm do 9 pracowników (25 mld złotych), małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników (50 mld złotych) oraz dużych firm (25 mld złotych)

- przewidziano również subwencje bezzwrotne - 60 mld złotych

- program ma planowo ruszyć jeszcze w kwietniu

- jest on uzależniony od notyfikacji programu pomocowego przez Komisję Europejską

Ruszyła akcja Fundacji Polsat dla dzieci. Codziennie o godzinie 20 na profilu Fundacji na Instagramie ulubione bajki czytać będą znani artyści.

- akcja #CzytamyDlaDzieci rusza z myślą o małych pacjentach, którzy spędzają czas w szpitalach, z daleka od swoich rodziców i bliskich, jak również wszystkich dzieciach, które pozostają w domach z rodzicami

- czytanie bajek odbywać się będzie każdego dnia Każda o godz. 20:00 na Instagramie Fundacji Polsat

- bajki będą czytać artyści - aktorzy, wokaliści, dziennikarze czy twórcy kabaretowi

- wśród nich m.in. Maciej Orłoś, Ewa Wachowicz, Barbara Kurdej-Szatan, Stefano Terazzino, Robert Motyka z kabaretu "Paranienormalni" czy Natalia Nykiel

- premiera #CzytamyDlaDzieci miała miejsce w poniedziałek. Jerzy Mielewski, dziennikarz Polsatu Sport, w towarzystwie swoich synów czytał wiersze Jana Brzechwy

