Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 9 kwietnia

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 5575.

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o śmierci 16 osób, w sumie zmarło dotychczas 174 zakażonych

- w ciągu ostatniej doby przybyło 370 potwierdzonych przypadków zakażeń (w środę było 357 nowych zakażeń)

- według ostatnich danych resortu zdrowia w kwarantannie przebywa 152 898 osób (o 492 osoby mniej niż w środę)

- 2473 osoby są hospitalizowane, a 33989 objęto nadzorem epidemiologicznym

- 284 osoby wyzdrowiały

Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta

W nocy z środy na czwartek Sejm przyjął rządowy projekt "tarczy antykryzysowej 2.0". Za uchwalaniem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu.

- Regulacje według wnioskodawców mają służyć m.in. ochronie miejsc pracy. Jedną z propozycji rządowych jest wprowadzenie 3-miesięcznych "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób.

- Sejm zgodził się na wprowadzenie siedmiu z 77 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Jedna z nich daje premierowi uprawnienie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do ustanowienia w drodze rozporządzenia dnia wolnego od pracy.

- Kolejna przyjęta poprawka przewiduje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wyłączenia ze stosowania niektórych przepisów kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu w 2020 r. wyborów powszechnych na prezydenta - m.in. wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania i głosowania przez pełnomocnika.

Rząd przedłuża ograniczenia, matury i egzaminy przeniesione

- Przedłużamy obowiązujące obostrzenia. Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi, ponieważ - potwierdzają to eksperci zagraniczni i krajowi - one działają dobrze - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki

- Do 19 kwietnia zamknięte pozostają m.in. bary, restauracje, instytucje kultury, parki, lasy, salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu. Do tego terminu przedłużono również ograniczenia w przemieszczaniu się

- Wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte do 26 kwietnia. Ministerstwo edukacji poinformowało o nowym terminie matur i egzaminach ósmoklasisty - najwcześniej odbędą się one w czerwcu

- Granice Polski pozostają częściowo zamknięte do 3 maja

- Do odwołania zakazano imprez masowych i zgromadzeń powyżej dwóch osób - nie dotyczy to zakładów pracy i najbliższych.

Zasłanianie twarzy - obowiązkowe

- Od czwartku 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos

- Do noszenia maseczki zachęca operator Polsat News Mateusz Górny. Jest inicjatorem akcji "Bohater nosi maskę". Przyłączyli się do niej m.in. dziennikarze Polsat News.

"Wszyscy przedsiębiorcy zwolnieni ze składek ZUS" - propozycja prezydenta

- Po dymisji Jarosława Gowina, prezydent powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera

- Prezydent Andrzej Duda zaproponował premierowi, aby wszyscy przedsiębiorcy byli zwolnieni ze składek ZUS na 3 miesiące. - Postulat spotkał się z akceptacją - przekazał prezydent na briefingu prasowym.

- Druga propozycja prezydenta zakłada, że przepisami tarczy antykryzysowej i pomocą, która w jej ramach jest przewidziana, zostaną objęci wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalności przed 1 marca 2020 r.

Tragiczny bilans w USA

- 1973 chorych z SARS-CoV-2 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych

- W USA odnotowano łącznie 14695 zgonów z powodu koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii zbliża się do tej z Hiszpanii (15238) oraz Włoch (18279)

- W Nowym Jorku z powodu koronawirusa zmarło już więcej osób niż w ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku. Według stanu na środę liczba ofiar śmiertelnych epidemii w mieście wynosi łącznie 4571, co nie uwzględnia osób, które zmarły w domu. W stanie Nowy Jork zmarło 6268 chorych

- Do tej pory odnotowano 436 tys. 198 przypadków zakażenia koronawirusem w kraju.

Włochy: 610 osób zmarło

- 610 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna

- Łączny bilans zgonów wzrósł tym samym do 18 279. Od środy zanotowano 1615 nowych zakażeń. Liczba zmarłych lekarzy zakażonych wirusem wzrosła do 105.

- Wyleczonych zostało 28 tysięcy chorych

- W ognisku epidemii, regionie Lombardia, zmarło w ciągu jednego dnia 300 osób. Łączna zanotowana tam liczba zmarłych przekroczyła 10 tysięcy. Jest mniej pacjentów na tamtejszych oddziałach intensywnej terapii.

Francja: ponad 1,3 tys. osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

1341 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował w czwartek dyrektor generalny ministerstwa zdrowia, Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12210.

Epidemia zabiła we Francji 8044 osób w szpitalach oraz 4166 w domach opieki i placówkach medyczno-społecznych - przekazał Salomon. Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wzrosła w ciągu doby z 82048 do 86334. Boris Johnson opuścił oddział intensywnej terapii Brytyjski premier Boris Johnson opuścił już oddział intensywnej terapii - poinformował w czwartek wieczorem jego rzecznik. Johnson na intensywnej terapii był od poniedziałku wieczorem w związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia po zakażeniu koronawirusem, nie był jednak podłączony do respiratora.

"Jakość powietrza wpływa na przebieg koronawirusa"

- Z badań zespołu naukowców Uniwersytetu Harvarda wynika, że mieszkańcy terenów z gorszą jakością powietrza są narażeni na cięższy przebieg choroby spowodowanej koronawirusem - poinformował "Der Spiegel".

- "Stwierdziliśmy, że wzrost o jeden mikrogram drobnych cząstek stałych na metr sześcienny powietrza zwiększa śmiertelność przy infekcji COVID-19 średnio o 15 proc." - twierdzą naukowcy

- Praca czeka na zrecenzowanie. Badanie już zostało przedłożone do przeglądu w "The New England Journal of Medicine".

