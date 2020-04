Kolejne zgony, ponad 150 nowych zakażeń. Koronawirus w Polsce

Jak poinformowała we wtorek po południu rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan, koronawirusa potwierdzono u kobiety w średnim wieku z powiatu gryfickiego oraz u młodej kobiety ze Szczecina.

ZOBACZ: WHO: szczyt zakażeń koronawirusem dopiero przed nami

Dotychczas SARS-CoV-2 potwierdzono u 211 osób z województwa zachodniopomorskiego. Dwie osoby zmarły. Najwięcej zakażeń, 63, odnotowano w powiecie gryfickim.

Małopolskie: 1 ozdrowieniec, 3 zakażonych

Chłopiec z Krakowa, który przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, jest 14. ozdrowieńcem w województwie małopolskim. Natomiast trzy kolejne osoby zaraziły się koronawirusem - wynika z danych biura wojewody małopolskiego otrzymanych z sanepidu.

Według przekazanych we wtorek wieczorem informacji nowi zarażeni SARS-CoV-2 to kobieta i dwóch mężczyzn, w wieku od 27 do 78 lat, z powiatu suskiego (dwie osoby) i oświęcimskiego (jedna osoba). Dwie z tych osób są w szpitalu, a jedna pozostaje w izolacji.

Jak dotąd w Małopolsce badania potwierdziły koronawirusa u 537 osób, z czego 14 wyzdrowiało, zmarło - 13.