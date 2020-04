Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 12 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Świąteczna tradycja w całej Polsce została zdominowana przez obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Polacy oglądali msze w telewizji lub na komputerach. W niektórych miejscowościach księża odwiedzali wiernych, zachowując bezpieczną odległość.

Między innymi po mszy rezurekcyjnej, w zakopiańskim Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, odbył się przejazd po osiedlach z Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwo parafian.

318 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 6674. „Mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (65), dolnośląskiego (37), łódzkiego (37), mazowieckiego (35), wielkopolskiego (29), podlaskiego (27), kujawsko-pomorskiego (23), małopolskiego (19), warmińsko-mazurskiego (11), lubelskiego (9), opolskiego (8), pomorskiego (8), świętokrzyskiego (5), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (2), podkarpackiego (1)" - podało MZ.

Nie żyją kolejne 24 osoby

Większość z tych osób miała choroby współistniejące. W sumie z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już 232 pacjentów.

Błagali o pomoc. Ich apele zostały wysłuchane

Jeszcze w sobotę sytuacja w bocheńskim Domu Pomocy Społecznej była dramatyczna. Brakowało personelu i sprzętu, a starostwo powiatowe błagało o pomoc.

W niedzielę przyszły dobre wieści. Do pracy zgłosili się ratownicy i siostry zakonne. Ustawiono namiot, budynek zdezynfekowano, a pacjenci mają zapewnione lekarstwa i wsparcie.

Boris Johnson wyszedł ze szpitala





Brytyjski premier został w niedzielę wczesnym popołudniem wypisany ze szpitala, gdzie był leczony z powodu zakażenia koronawirusem.

Przebywał w nim tydzień, z czego trzy doby - od poniedziałku wieczorem do czwartku wieczorem - na oddziale intensywnej terapii. Na razie premier nie wróci do pracy - poinformowało w oświadczeniu Downing Street.

- Nie wiem, jak im dziękować. Zawdzięczam im życie - powiedział Johnson o personelu szpitala. Wypowiedź została przekazana dziennikarzom i potwierdzona przez jego biuro w niedzielę. Była to jego pierwsza oficjalna wypowiedź po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii.

Dobowa liczba ofiar koronawirusa we Włoszech najniższa od kilku tygodni

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 431 osób zakażonych koronawirusem, bilans wzrósł do 19 899. Oznacza to jednak, że spadła dobowa liczba zgonów i - jak donosi La Repubblica - jest najniższa od 19 marca. Od soboty zanotowano prawie 2 tysiące nowych chorych.

Liczba zmarłych w ciągu jednego dnia jest najniższa od dłuższego czasu. W Lombardii, epicentrum epidemii spadła liczba zmarłych i hospitalizowanych chorych. W ciągu doby zanotowano w tym regionie 110 zgonów, czyli znacznie mniej niż w minionych tygodniach.

619 nowych zgonów na Covid-19 w Hiszpanii. Najwięcej - w Madrycie

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 619 osób. Łączna liczba zgonów z powodu epidemii koronawirusa wzrosła do 16 972 – poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Pomiędzy sobotą a niedzielą liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 4437 - do 166 019.

Ponad 10 tysięcy śmiertelnych ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania stała się piątym krajem, w którym liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy. Ministerstwo zdrowa podało w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby zmarło kolejne 737 osób, w efekcie czego liczba zgonów wynosi 10612.

Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między godz. 17 w piątek a 17 w sobotę. Jest wyraźnie niższy niż rekordowe 980 zgonów, o których poinformowano w piątek oraz od bilansu z soboty, gdy wynosił on 917. Może to być jednak efektem tego, że w weekend nie we wszystkich przypadkach na bieżąco potwierdzany jest fakt, że zgon nastąpił z powodu koronawirusa (to było przyczyną mniejszej liczby zgonów w poprzedni weekend).

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej zmarłych jest w Anglii - 9594, następnie w Szkocji - 542, Walii 369 - oraz Irlandii Północnej - 107.

Liczba ofiar koronawirusa we Francji przekroczyła 14 tys.

W ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 zmarło 561 osób - poinformowała w niedzielę francuska agencja zdrowia publicznego. Łączna liczba ofiar epidemii w tym kraju wzrosła do 14 393.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 95 403; w domach opieki jest 37 188 potwierdzonych bądź podejrzewanych zakażeń.

Ponad 20 tys. ofiar koronawirusa. Nowe dane z USA

1920 osób zmarło w USA na koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii śmierć poniosło w Stanach Zjednoczonych łącznie 20 506 osób.

Dane obejmują okres 24 godzin od 2:30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę. W poprzednim dobowym bilansie odnotowano w Stanach Zjednoczonych rekordowe 2108 zgonów. Sobota była czwartym dniem z rzędu z ponad 1,9 tys. ofiar śmiertelnych.

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył w USA 20 tys. Tym samym Stany Zjednoczone stały się krajem z największą liczbą zgonów na Covid-19 na świecie. Odnotowano tu więcej ofiar śmiertelnych koronawirusa niż we Włoszech (19468).

WIĘCEJ: Koronawirus zabije około 60 tysięcy Amerykanów. "Nie czujemy, że najgorsze już za nami"

WIDEO - Debata o koronawirusie w PE. Zalewska: jest na sali człowiek chory, widać go Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/ polsatnews/ PAP