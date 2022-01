W Polsce jest 11 670 nowych przypadków koronawirusa, a zmarły 433 osoby. Ponad 320 zmarłych to niezaszczepieni, a 72 osoby zakaziły się dotąd wariantem Omikron - według WHO łagodniejszym. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że uczniowie wrócą 10 stycznia do szkół. W USA liczba dobowych zakażeń przekroczyła milion. We Francji natrafiono na mutację SARS-CoV-2 być może bardziej odporną na szczepionki.

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Wtorek, 4 stycznia

W Polsce jest 11 670 nowych przypadków koronawirusa - poinformował we wtorek resort zdrowia;

Zmarły 433 osoby. Z powodu COVID-19 - 144 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 289 osób;

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że ponad 320 zmarłych to osoby niezaszczepione;

W szpitalach jest 19 636 pacjentów z COVID-19, w tym 1833 chorych podłączonych do respiratorów;

Łącznie w Polsce w pełni zaszczepionych jest 21 075 266 Polaków.

Omikron w Polsce. Najnowsze dane o zakażeniach

Na wariant Omikron koronawirusa chorują ludzie z całego kraju;

"Są także przypadki w pojedynczych, małych miejscowościach" - poinformował Waldemar Kraska;

Liczba zakażonych tym wariantem w Polsce wynosi 72;

"Jesteśmy później o kilka tygodni niż Europa Zachodnia" - powiedział polityk;

"Nowego wariantu będzie przybywało z godziny na godzinę" - zauważył.

Nauka stacjonarna od 10 stycznia. Andrusiewicz: będą zmiany w szkołach



Jest za wcześnie mówić, jakie restrykcje będą wprowadzone w najbliższym czasie - powiedział rzecznik resortu zdrowia;

Według niego w środę będzie wiadomo, czy wzrost zakażeń staje się faktem;

Nie ma zmiany planów co do powrotu uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia;

Dodał, że obecność dzieci w szkołach będzie się wiązała ze "zmianą podejścia" wobec np. noszenia maseczek czy dystansu społecznego.

Niedzielski o słowach "będziesz pan wisiał" i śledztwie

Minister zdrowia ponaglił prokuraturę, która prowadzi śledztwo ws. posła Grzegorza Brauna;

Chodzi o słowa Brauna "będziesz pan wisiał" z mównicy sejmowej z września ubiegłego roku;

Zdaniem Niedzielskiego naruszono zasadę szybkości postępowania karnego, która gwarantuje wydanie rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie;

Uznał, że nieuzasadnione jest czekanie na uprawomocnienie uchwały sejmowej komisji etyki, która ukarała Brauna naganą.

WHO: Omikron wywołuje łagodniejsze objawy zakażenia



Światowa Organizacja Zdrowia podała, że Omikron wywołuje łagodniejsze zakażenia;

"To może być dobra wiadomość, ale naprawdę potrzebujemy więcej badań" - powiedział ekspert WHO.

Abdi Mahamud, specjalista Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. zapobiegania zakażeniom zwrócił uwagę na niską śmiertelność;

WHO podała, że wariant Omikron jest obecny w 128 państwach.

Wariant IHU koronawirusa. Bardziej odporny

W grudniu we Francji odkryty został nowy wariant koronawirusa;

Pierwszy przypadek wiąże się z wyjazdem do Kamerunu;

Mutacja z Marsylii została nazwana IHU;

Zdaniem naukowców "szczep posiada 46 mutacji";

Odmiana ta jest bardziej odporna na szczepionkę.

USA. Na Florydzie wzrost zakażeń o 948 proc. Winny Omikron

W dwa tygodnie na Florydzie liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o prawie 100 proc.;

Reuters podał, że w ciągu siedmiu dni w całym kraju odnotowano podwojenie infekcji;

Średnio nowych infekcji jest dziennie 418 tys.;

Według ekspertów COVID-19 będzie długoterminową rzeczywistością i stanie się chorobą cykliczną.

Surowy lockdown w chińskim mieście Xian

Chiny walczą z największą falą COVID-19 od czasu kryzysu w Wuhan;

W 13-milionowym mieście Xian wprowadzono surowy lockdown;

Przez cały grudzień zachorowało tam 1,5 tys. osób;

Z kolei w ostatnim tygodniu grudnia w całych Chinach było 1151 nowych zakażeń;

Ludzie w Xian byli zabierani na kwarantannę w środku nocy.

Aresztowany włoski lekarz. Wystawiał fałszywe świadectwa szczepień

Włoscy karabinierzy aresztowali lekarza z miasta Ascoli Piceno;

Medyk wystawił 150 fałszywych zaświadczeń o zaszczepieniu przeciw COVID-19;

Ponad 70 osób otrzymało na ich podstawie przepustki sanitarne, czyli tzw. Green Pass;

Lekarz wykazywał zaszczepienie osób, które nie były jego pacjentami.

USA. Sąd zakazał karania komandosów za odmowę szczepień



Sąd federalny zabronił ministerstwu obrony USA karania komandosów za odmowę zaszczepienia przeciw COVID-19;

35 żołnierzy protestowało przeciw obowiązkowi szczepienia wprowadzonemu przez administrację prezydenta Joe Bidena;

"COVID-19 nie stanowi wyjątku od Pierwszej Poprawki" - argumentował sędzia.

Indie. W Delhi lockdown w weekendy



Władze Delhi wprowadziły we wtorek lockdown. Będzie on obowiązywał w weekendy;

Dziennie w stolicy Indii jest ponad 4 tys. nowych infekcji;

Władze Indii nakazują lockdown, gdy ponad 5 proc. testów jest pozytywnych;

W Delhi obecnie 6 proc. badanych jest zakażonych SARS-CoV-2.

Ponad milion nowych zakażeń w USA. Rekordy we Francji

W poniedziałek zarejestrowano ponad 1,08 mln zakażeń koronawirusem w USA;

Siedmiodniowa średnia nowych przypadków to obecnie ponad 487 tys. na dobę;

To dwa razy więcej niż w poprzednim tygodniu;

We Francji w ostatnim tygodniu każdego dnia wykrywano średnio 162 tys. zakażeń;

We wtorek można się spodziewać ok. 275 tys. nowych zakażeń - pisze dziennik "Le Parisien".

WIDEO DNIA - Kraska: liczba zmarłych jest porażająca

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że w ciągu minionej doby walkę z koronawirusem przegrały 433 osoby. - Z tego ponad 320 osób to są osoby niezaszczepione. Bardzo celowo podaję, ile niezaszczepionych osób zmarło, bo to jest liczba bardzo porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala - powiedział Kraska. - Jeżeli byłyby zaszczepione, mogłyby to przechodzić w sposób łagodny. Dlatego mój apel: jedyna w tej chwili metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są szczepienia - dodał.

