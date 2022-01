Mamy 11 670 nowych przypadków koronawirusa - poinformował we wtorek resort zdrowia. Zmarły 433 osoby. - Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej - powiedział we wtorek rano w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1690), małopolskiego (1122), dolnośląskiego (1096), śląskiego (1086), wielkopolskiego (1034), łódzkiego (835), pomorskiego (737), kujawsko-pomorskiego (687), podkarpackiego (565), zachodniopomorskiego (552), lubelskiego (537), warmińsko-mazurskiego (536), świętokrzyskiego (298), opolskiego (296), podlaskiego (231), lubuskiego (219).

149 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu doby wykonano ponad 104,1 tys. testów na koronawirusa.

Z powodu COVID-19 zmarło 144 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.

We wtorek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polsat News, że ponad 320 osób, które zmarły, to osoby niezaszczepione.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 19 636 pacjentów z COVID-19, w tym 1833 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 31 009 łóżek i 2809 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 175 490 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 673 234 zakażonych.

Omikron w Polsce

- Są to osoby praktycznie z całego kraju. To już nie są duże ogniska w dużych miastach, to są także w przypadki w pojedynczych małych miejscowościach - powiedział wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, mówiąc o zakażeniach wariantem Omikron.

W Polsat News po godz. 7 wiceminister informował o 65 przypadkach wariantu Omikron. Kilkadziesiąt minut później w TV Republika powiedział: "Przed chwilą dostałam kolejną informację, że już mamy 72 przypadki tego wariantu w naszym kraju".

- Widzimy więc, że także w naszym kraju, z godziny na godzinę, będzie przybywało (zakażeń) tego nowego wariantu - zauważył.

- Jeżeli chodzi o wariant Omikron, to jesteśmy później o kilka tygodni niż Europa Zachodnia, tak, jak to było w poprzednich falach, dlatego myślę, że kluczowe będzie to, abyśmy zapewnili jak najmniejszą liczbę osób, które będą zakażone i trafią do naszych szpitali, bo myślę, że kluczową rolę będzie odgrywała wydolność naszej służby zdrowia - powiedział wiceminister.

Ile osób w Polsce jest zaszczepionych?

Łącznie w Polsce wykonano 47 167 673 szczepień, ostatniej doby 155 569.

W pełni zaszczepionych jest 21 075 266 Polaków.

Dawkę przypominającą przyjęło 6 802 568 osób.

