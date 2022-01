Zwrot w sprawie obostrzeń. Nieoficjalne ustalenia Interii

W poniedziałek i wtorek toczyły się dyskusje w rządzie ws. ewentualnego wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Mówił o nich minister zdrowia. - Jeśli trend wzrostu nowych zakażeń koronawirusem się utrzyma, w środę lub w piątek mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji - zapowiadał w RMF Adam Niedzielski. Dopytywany o lockdown, nie wykluczył zamknięcia np. galerii handlowych.

Jednak z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że ostatecznie rząd nie wprowadzi - przynajmniej w tym tygodniu - nowych obostrzeń.

Nowe obostrzenia. Kraska: Wiele projektów na stole

Na temat wprowadzenia ewentualnych obostrzeń mówił we wtorek w Polsat News również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Wiele różnych projektów leży na stole. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo one będą żywo dyskutowane w dniu jutrzejszym - stwierdził.

Na pytanie czy nauka zdalna zostanie przedłużona, wiceminister zdrowia przekazał, że dzieci powinny wrócić do szkół zgodnie z planem, po 9 stycznia. - W wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie zakażeń jest bardzo dużo, widzimy, że dzieci uczą się w szkołach stacjonarnie. Na dzień dzisiejszy to nie jest u nas zagrożone, ale ta sytuacja przy kolejnych falach jest bardzo dynamiczna - mówił Kraska.

Wiceminister zdrowia odniósł się też do skrócenia ważności unijnego certyfikatu covidowego. - Wszyscy eksperci podają, że trudno przewidzieć, ile będzie utrzymywała się nasza odporność po szczepieniu. Z biegiem czasu odporność spada. Dlatego ten okres został skrócony do dziewięciu miesięcy. Zawsze można ten okres wydłużyć. To tylko sygnał, że dawka przypominająca jest ważna - mówił Waldemar Kraska.



- Ten tydzień pokaże nam, w którym miejscu pandemii jesteśmy - podsumował wiceminister zdrowia.

Obowiązujące restrykcje

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne: ograniczenie m.in. limitu osób - z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Do 9 stycznia nauka w szkołach odbywa się zdalnie.

