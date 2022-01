Ponad milion nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w poniedziałek po raz pierwszy w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (JHU). Rośnie też liczba hospitalizacji. Z kolei we Francji liczba dobowych zakażeń koronawirusem może we wtorek zbliżyć się do 300 tys. - ostrzegł minister zdrowia Olivier Veran. Byłaby to najwyższa w tym kraju liczba infekcji od wybuchu pandemii.