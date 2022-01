Nowe przypadki koronawirusa. Wiceminister podał dane

- Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Na dzień dzisiejszy mamy 11670 nowych zakażeń koronawirusem - powiedział Kraska. Dodał, że wykonano ponad 104 tys. testów ostatniej doby.

Wiceminister poinformował, że 433 osoby przegrały walkę z koronawirusem. - Z tego ponad 320 osób to są osoby niezaszczepione. Bardzo celowo to powtarzam, to ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, bo to jest liczba bardzo porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala. Jeżeli byłyby zaszczepione mógłby, to przechodzić w sposób łagodny. Dlatego mój apel: naprawdę jest to w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia - dodał.

Wariant Omikron w Polsce

Kraska powiedział, że w Polsce potwierdzono do tej pory 65 przypadków wariantu Omikron. - Są to osoby praktycznie z całego kraju. To już nie są duże ogniska w dużych miastach, to są także w przypadki w pojedynczych małych miejscowościach - dodał.

- Jeżeli chodzi o wariant Omikron to jesteśmy później o kilka tygodni niż Europa Zachodnia, tak jak to było w poprzednich falach, dlatego myślę, ze kluczowe będzie to, abyśmy zapewnili jak najmniejszą liczbę osób, które będą zakażone i trafia do naszych szpitali, bo myślę, że kluczową rolę będzie odgrywała wydolność naszej służby zdrowia - powiedział wiceminister. Dodał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 31 tys. łóżek, a zajętych jest ponad 19,6 tys. - To jest związane głównie z tym, że w wariancie Delta hospitalizacja przebiega zdecydowanie dłużej niż to było w poprzednich mutacjach - mówił.

Pytany, czy nauka zdalna dzieci zostanie przedłużona odparł: "Myślę, że dzieci wrócą do szkół w sposób tradycyjny po tej przerwie świątecznej i nauce zdalnej". Dodał jednak, że sytuacja jest dynamiczna i nie należy wykluczać innych scenariuszy.

Paszporty covidowe z krótszym okresem ważności

Wiceminister powiedział, że skrócenie okresu ważności paszportu covidowego z 360 do 270 to sugestia Unii Europejskiej.

- W tej chwili wszyscy eksperci podają, że trudno przewidzieć, jak długo będzie utrzymywała się nasza odporność. Widzimy, że z biegiem czasu ona zdecydowanie spada, dlatego został skrócony ten okres do dziewięciu miesięcy. Zobaczymy, jaka będzie dalej sytuacja, zawsze można ten okres ważności certyfikatu wydłużyć - powiedział Kraska.

Będą nowe obostrzenia?

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w RMF FM, czy rząd zareaguje na obecną sytuację epidemiczną lockdownem, przekazał, że "jeśli pewien arsenał związany z wyszczepieniem się kończy, to używa się tego, co pozostaje w ręku, czyli restrykcje, obostrzenia".

- Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu kontynuację wzrostowego trendu infekcji przy zapełnieniu mniej więcej ok. 20 tys. łóżek, będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające – zaznaczył.

Niedzielski zapowiedział, że "prawdopodobnie decyzje zapadną w środę lub piątek, jeśli trend wzrostu infekcji się utrzyma".

Szef MZ, dopytywany, jakie mogą być ewentualne obostrzenia, stwierdził, że "będziemy rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami, ale mamy takie samo zdanie, że ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej". Wskazał też na możliwe "inne restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, galerii i innych tego typu miejsc".

pgo/Polsatnews.pl