Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał nowe dane ws. przypadków zakażeń Omikronem w Polsce. - Są to osoby praktycznie z całego kraju. To już nie są ogniska w dużych miastach, ale także przypadki w pojedynczych, małych miejscowościach - powiedział na antenie Polsat News. Liczba zakażonych tym wariantem w Polsce przekroczyła 70.

- Jeżeli chodzi o wariant Omikron, to jesteśmy później o kilka tygodni niż Europa Zachodnia, tak jak to było w poprzednich falach, dlatego myślę, że kluczowe będzie to, abyśmy zapewnili jak najmniejszą liczbę osób, które będą zakażone i trafią do naszych szpitali, bo myślę, że kluczową rolę będzie odgrywała wydolność naszej służby zdrowia - powiedział wiceminister.

Dodał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 31 tys. łóżek, a zajętych jest ponad 19,6 tys.

W Polsat News po godz. 7 wiceminister informował o 65 przypadkach wariantu Omikron. Kilkadziesiąt minut później w TV Republika powiedział: - Przed chwilą dostałam kolejną informację, że już mamy 72 przypadki tego wariantu w naszym kraju.

- Widzimy więc, że także w naszym kraju, z godziny na godzinę, będzie przybywało (zakażeń) tego nowego wariantu - zauważył.

Będą nowe obostrzenia?

- Na pewno trzeba coś przedsięwziąć, aby ograniczyć naszą międzyludzką komunikację - odpowiadał Waldemar Kraska pytany w Polsat News o nowe obostrzenia.

- Wiele różnych projektów leży na stole. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo one będą żywo dyskutowane w dniu jutrzejszym - dodał.

Na pytanie czy nauka zdalna zostanie przedłużona, wiceminister zdrowia przekazał, że dzieci powinny wrócić do szkół zgodnie z planem, po 9 stycznia. - W wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie zakażeń jest bardzo dużo, widzimy, że dzieci uczą się w szkołach stacjonarnie. Na dziś to nie jest u nas zagrożone, ale ta sytuacja przy kolejnych falach jest bardzo dynamiczna - mówił Kraska.

pgo/ml/Polsatnews.pl