Nowy wariant koronawirusa został rozpoznany 10 grudnia u pacjentów z miasta Forcalquier w departamencie Alpy Górnej Prowansji w Instytucie Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Marsylii (IHU).

Forcalquier jest miastem położonym około 100 kilometrów od Marsylii. Wariant ten, nazwany IHU, został zdeponowany w naukowej sieci wymiany GISAID jako B.1.640.2.

12 odkrytych przypadków

Zdaniem naukowców "szczep posiada 46 mutacji, co czyni go bardziej odpornym na szczepionkę i bardziej zakaźnym niż oryginalny wirus", ale jak podkreślają specjaliści "niewiele wskazuje na to, że wypiera on dominujący obecnie wariant Omikron, który stanowi ponad 60 procent przypadków we Francji".

Do tej pory wykryto 12 przypadków zakażenia wirusem IHU w okolicach Marsylii, z których pierwszy związany był z podróżą do Kamerunu.

