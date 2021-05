Szczyt organizowany jest z inicjatywy Portugalii, która sprawuje aktualnie przewodnictwo w Radzie UE. Głównym tematem spotkania będzie plan działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska zaprezentowała w marcu.

Wielki nieobecny nieformalnego szczytu

W przedstawionym planie KE zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 roku: stopa zatrudnienia – przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych – przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

ZOBACZ: Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Portugalii. "Rząd PiS podjął walkę z nierównością"

W wydarzeniu biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, uczestniczy szefowa KE Ursula von der Leyen, a także przewodniczący PE David Sassoli i kierujący Radą Europejską Charles Michel. Wielkim nieobecnym nieformalnego szczytu UE w Porto jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Twierdzą one, że absencja niemieckiej polityk może wynikać z dezaprobaty Berlina wobec możliwości zniesienia patentów na produkcję szczepionek przeciwko Covid-19.

Walka z pandemią koronawirusa

Wydawany w Porto dziennik "Jornal de Noticias" oraz publiczna portugalska telewizja RTP wskazują, że zarówno Francja, Hiszpania, jak i inne duże państwa UE, z wyjątkiem Niemiec, opowiadają się za zwiększeniem wyrobu szczepionek poprzez liberalizację przepisów o patentach na produkcję tych preparatów.

ZOBACZ: Morawiecki we francuskich mediach. Mówił o mediach, Unii Europejskiej i chrześcijańskich wartościach

Podczas piątkowego szczytu w Porto odbędą się trzy robocze sesje. Ich tematem będą zagadnienia z dziedziny zatrudnienia, kwalifikacji i innowacji, a także dobrobytu oraz ochrony społecznej.

Premier Morawiecki tuż przed wylotem zaznaczył, że udaje się do Portugalii "nie tylko żeby dyskutować o problemach ogólnoeuropejskich, ale także po to, żeby zaprezentować nasz model społeczny". - Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej - wskazał.

Premier Morawiecki ma plan na to spotkanie

Morawiecki zapowiedział, że podczas spotkania unijnych liderów będzie podnosił kwestię uwolnienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19. - Na pewno głośno powiem o pewnej zmianie, która jest potrzebna, mianowicie o swobodnym dopuszczeniu do patentów na szczepionki przeciw Covid-19 wszystkich tych, którzy mają technologiczne możliwości produkowania i wykorzystywania swoich linii technicznych dla produkcji szczepionek - oświadczył premier.

ZOBACZ: Przewodnicząca KE chwali Morawieckiego. "Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera"

- Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie i będziemy dążyć do tego, żeby przekonać te najbogatsze państwa, które są jednocześnie posiadaczami patentów do tego, żeby udostępniły te patenty i żeby ta produkcja mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony - dodał wskazując, że jest to konieczne, by wyeliminować epidemię na całym świecie.

Poza tym, szef polskiego rządu wśród istotnych wyzwań społecznych wymienił zlikwidowanie różnic płacowych na rynku pracy wśród kobiet i mężczyzn, a także dysproporcji dotyczącej warunków zatrudnienia ze względu na płeć.

- Równe płace dla kobiet i mężczyzn to jeden z naszych bardzo ważnych priorytetów. Cieszę się, że dane, które otrzymujemy z międzynarodowych instytutów badawczych wskazują, że jesteśmy wysoko pod względem likwidowania tych różnic płacowych między kobietami a mężczyznami, na 4-5 miejscu w UE - mówił Morawiecki.

W sobotę planowana jest także wideokonferencja unijnych przywódców z indyjskim premierem Narendrą Modim. Jej efektem ma być przyjęcie wspólnej deklaracji.

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP