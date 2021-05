"Natychmiast zezwólcie na eksport". Przewodnicząca KE apeluje do krajów produkujących szczepionki

"UE przoduje w dostarczaniu skutecznych szczepionek reszcie świata - jak dotąd to ponad 200 mln dawek! To tyle, ile dostarczono Europejczykom. Naszym priorytetem jest zwiększenie produkcji w celu realizacji globalnych szczepień. Jednocześnie jesteśmy otwarci na omówienie wszelkich innych skutecznych i pragmatycznych rozwiązań" - napisała na Twitterze von der Leyen.

Jak dodała, w tym kontekście KE jest gotowa ocenić, w jaki sposób propozycja USA mogłaby pomóc w osiągnięciu tego celu.





ZOBACZ: Zapłacą obywatelom za zaszczepienie się. "Nagroda za odpowiedzialność"

"Jednak na krótką metę wzywamy wszystkie kraje produkujące szczepionki do natychmiastowego zezwolenia na eksport i do unikania środków, które zakłócają łańcuchy dostaw" - dodała.

In the short run, however, we call upon all vaccine producing countries to allow export immediately and to avoid measures that disrupt the supply chains.