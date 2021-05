Ziobro: jesteśmy za pieniędzmi z Unii. One należą się Polsce jak psu zupa

- Jesteśmy za tymi pieniędzmi (z unijnego Funduszu Odbudowy - red.), bo one należą się Polsce, jak "psu zupa". Kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej podpisaliśmy traktat, w którym my otworzyliśmy nasz 40-milionowy rynek, a oni dają nam dopłaty, by wyrównać szansę - mówił w "Graffiti" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.