Grupa Wyszehradzka wprowadzi własne "paszporty szczepionkowe"? To propozycja Węgier

Według niego przedstawiciele krajów V4 podeszli do pomysłu z entuzjazmem. - Są otwarci. Uznali, że to dobry pomysł. Muszą to skonsultować z ministrami zdrowia. My podjęliśmy już decyzję i w razie wzajemności jesteśmy gotowi uznawać certyfikaty szczepień wystawiane przez Polskę, Czechy i Słowację - zapowiedział.

"Paszporty szczepionkowe" w UE

Nad wprowadzeniem "paszportów szczepionkowych" myśli także Unia Europejska. Pod koniec kwietnia Parlament Europejski w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w UE. Europosłowie chcą, aby zaświadczenia potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy.



Dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji.





Jak poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek, "prace nad dokumentem mają zostać zakończone do 25 czerwca, by ułatwić Europejczykom podróże i pomóc branży turystycznej w UE".