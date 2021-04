Google Cloud w Polsce. Prezes koncernu dziękuje premierowi Morawieckiemu

"Jestem podekscytowany tym, że uruchamiamy nowy Region Google Cloud w Polsce. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę, liczę na to, że pomożemy ludziom w Polsce i na całym świecie rozwijać nowe możliwości" - napisał Pichai linkując nagranie swojej środowej rozmowy z szefem polskiego rządu.

Excited that we're launching a new @GoogleCloud region in Poland. Thank you PM @MorawieckiM for your partnership - look forward to helping unleash new opportunities for people in Poland and around the world. https://t.co/veWhYwWoj4