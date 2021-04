Morawiecki na konferencji prasowej po tym spotkaniu podziękował Viktorowi Orbanowi "za zaproszenie na dyskusję o przyszłości Europy i obecnej sytuacji pandemicznej".

Mówił, że wspólnie z Salvinim dyskutowali o tym, "w jaki sposób można przyspieszyć programy szczepień i doprowadzić do tego, żeby w Europie było jak najwięcej szczepionek".

- To jest ten najlepszy sposób, najlepsze remedium na walkę z COVID-19 - podkreślił. Poinformował, że rozmówcy doszli podczas spotkania do "wielu wspólnych postanowień i uzgodnień".

Jako priorytet określił, jak najszybsze zawalczenie pandemii, po to, by "od maja, czerwca, lipca Europa mogła wracać do normalności", także po to, by "szukać nowych platform porozumienia" w UE.

"Wierzymy w przyszłość Europy"

Mówiąc o tych platformach porozumienia wymienił "współpracę transatlantycką - NATO jako podstawowa płaszczyzna zapewnienia bezpieczeństwa".

- To także pogłębiona integracja europejska w tych wymiarach, które są potrzebne, ale szanująca jednocześnie narodową suwerenność, wolność jednostek, ale również - i to przede wszystkim - szanująca rzeczywiste, prawdziwe, realne europejskie wartości, jak rodzina, godność jednostki, tradycyjne wartości, jak chrześcijaństwo, obrona tych wartości przed różnymi innymi kulturami, jeśli można tak powiedzieć, które z zewnątrz, spoza Europy, ale także z wewnątrz Europy próbują te wartości atakować - wyliczał Morawiecki.

- Spotkaliśmy się tutaj w Budapeszcie, bo wierzymy w przyszłości Europy, wierzymy w przyszłość Unii Europejskiej, wierzymy w to, że możemy budować wspólną drogę przed Europą - dodał.

Zapewnił, że integracja Europejska "może dalej się rozwijać". - Ale, żeby jej owoce były zdrowe, nie możemy zaniedbać korzeni, z których integracja europejska - podkreślił szef polskiego rządu.

"Dyktat silniejszych"

- Europa to nie może być dyktat silniejszych, dzisiaj większych, silniejszych - mówił premier Morawiecki. Dodał, że chciałby, wspólnie z Orbánem i Salvinim, zaoferować kontrofertę.

- Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia - to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę - mówił Morawiecki.

Zaapelował o dialog i solidarność międzyeuropejską na rzecz wspólnych wartości.

- Wierzymy w to, że wiele państw europejskich, wiele narodów, duża część tych narodów będzie w stanie również z nami wejść w ten dialog. Chcemy ten dialog otworzyć. Chcemy być otwarci na ten dialog w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach - podkreślił.

Morawiecki dodał, że przyjaźń włosko-węgiersko-polska jest "bardzo mocna, jest scementowana, ale jednocześnie bardzo otwarta na tworzenie pewnej nowej oferty dla Unii Europejskiej - silnej siłą państw suwerennych

Media: możliwy polityczny sojusz

Według zapowiedzi spotkanie Morawiecki-Orban-Salvini miało dotyczyć funkcjonowania ugrupowań polityków w Parlamencie Europejskim. Włoskie media donosiły, że możliwe jest powstanie politycznego sojuszu Prawa i Sprawiedliwości, Fideszu oraz Ligi.

- To będzie roboczy stół na temat Europy, jaka będzie, przedyskutujemy tematy pracy, rodziny, dobrobytu - zapowiadał Salvini.



Włoski polityk dodał, że politycy podczas spotkania wypracują "wspólną kartę wartości".

Pierwszy wiadomość o spotkaniu Salvini-Orban-Morawiecki podał w poniedziałek włoski dziennik "Corriere della Sera", a we wtorek potwierdził ją rzecznik premiera Węgier Bertalan Havasi.

Informując o planowanym spotkaniu, mediolańska gazeta wskazała, że tematem rozmów ma być powołanie nowej grupy w Parlamencie Europejskim i to, mimo że - jak zauważa się w artykule - politycy Ligi mówią ostrożnie o "podzielaniu wartości". Alternatywa dla EPL Według dziennika celem włoskiego polityka jest "zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo", w nadziei, że do nowej formacji przyłączą się także delegacje z innych krajów. ZOBACZ: Orban: jeśli Fidesz znajdzie się poza EPL, to o nowej inicjatywie będziemy rozmawiać w Polsce Wcześniej Matteo Salvini mówił, że jest w kontakcie z Polakami i Węgrami w sprawie powołania nowej grupy w Parlamencie Europejskim po wystąpieniu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej.

