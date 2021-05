Przewodnicząca KE chwali Morawieckiego. "Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera"

"Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek na całym świecie.

Cieszę się z pracy z premierem Mateuszem Morawieckim na rzecz dzielenia się szczepionkami z sąsiadami i partnerami, w tym z naszymi przyjaciółmi z Partnerstwa Wschodniego" - oświadczyła von der Leyen, nawiązując do wcześniejszych słów polskiego premiera.

Morawiecki, cytowany przez kancelarię premiera na Twitterze, powiedział, że "także dla biedniejszych krajów południa naszego globu należy dostarczyć szczepionki".

I welcome the calls by @PremierRP to step up our efforts to share vaccines worldwide.



I look forward to working with @MorawieckiM to share vaccines with neighbours and partners, including with our friends in the #EasternPartnership. #StrongerTogether #TeamEurope https://t.co/f9pT8knzvR