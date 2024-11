Odeszli. Listopad 2023

7.11: Krzysztof Jaślar - były dziennikarz, reżyser i twórca tekstów kabaretowych. Współzałożyciel kabaretu Tey. Miał 76 lat.



12.11: Helena Pilejczyk - była łyżwiarka szybka, olimpijka, nauczycielka oraz trenerka. Miała 92 lata.



12.11: Hanna Gucwińska - była posłanka i dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Prowadząca programu telewizyjnego "Z kamerą wśród zwierząt". Miała 91 lat.

17.11: Maciej Damięcki - aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Miał 79 lat.

21.11: Włodzimierz Musiał - aktor teatralny i filmowy. Znany z produkcji "Kogel-mogel" czy "Kariera Nikodema Dyzmy ". Miał 92 lata.

29.11: Henry Alfred Kissinger - amerykański polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Miał 100 lat.

Grudzień 2023

7.12: Elżbieta Sommer - prezenterka prognozy pogody o pseudonimie "Chmurka". Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 97 lat.



13.12: Wojciech Łazarek - były piłkarz i trener piłkarski. Dwukrotny mistrz Polski. Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1986-1989. Zmarł w wieku 86 lat.

13.12: Zofia Merle - aktorka teatralna i filmowa. Znana m.in. z produkcji takich jak "Miś", "Rozmowy kontrolowane" oraz "Alternatywy 4". Miała 85 lat.

13.12: Ewa Wanat - dziennikarka radiowa i telewizyjna. Była redaktor naczelna radia TOK FM oraz Polskiego Radia RDC. Miała 61 lat.



14.13: ks Wiesław Niewęgłowski - pisarz, duszpasterz środowisk twórczych. Żył 82 lata.

17.12: Janusz Filipiak - były prezes klubu piłkarskiego Cracovia, przedsiębiorca, naukowiec i informatyk. Założyciel koncernu informatycznego Comarch. Miał 71 lat.



19.12: Janusz Gortat - były pięściarz. Sześciokrotny mistrz Polski indywidualny i drużynowy. Ojciec Marcina Gortata. Miał 75 lat.



22.12: Krzysztof Respondek - aktor, artysta kabaretu Rak i piosenkarz. Był gospodarzem programu "Najśmieszniejsze momenty świata". Miał 54 lata.



24.12: Izabella Cywińska - reżyserka teatralna i filmowa, krytyczka filmowa. Była minister kultury i dziedzictwa narodowego. Miała 88 lat.

24.12:Maciej Iłowiecki - dziennikarz, publicysta, członek KRRiT. Miał 88 lat.

30.12: Tom Wilkinson - brytyjski aktor. Odtwórca ponad 130 ról filmowych i serialowych. Miał 75 lat.

Styczeń 2024

2.01: Iwona Śledzińska-Katarasińska - dziennikarka i polityk, posłanka na Sejm od I do IX kadencji. Była polityk Platformy Obywatelskiej. Miała 82 lata.



2.01: Wojciech Bąkowicz - dziennikarz sportowy. Niepełnosprawny autor ponad 250 artykułów o tematyce piłki nożnej. Miał 24 lata.

7.01: Mateusz Rutkowski - skoczek narciarski. Mistrz świata juniorów oraz wicemistrz świata drużynowy juniorów z 2004 roku. Miał 37 lat.



8.01: Franz Beckenbauer - niemiecki piłkarz, trener oraz działacz sportowy. Miał 78 lat.



9.01: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - polski Ormianin i kapłan katolicki. Współzałożyciel Fundacji im. Brata Alberta pomagającej osobom niepełnosprawnym. Miał 67 lat.

9.01: James Kottak - gitarzysta i perkusista, członek zespołu Scorpions. Żył 62 lata.

10.01: Janusz Majewski - reżyser i scenarzysta " CK Dezerterzy" , "Zaklęte rewiry". Żył 92 lata.

12.01: Marek Litewka - aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny. Miał 67 lat.



20.01: Ewa Podleś - śpiewaczka operowa i estradowa. Miała 71 lat.

Luty 2024

16.02: Aleksiej Nawalny - rosyjski prawnik, działacz polityczny oraz opozycjonista. Więzień polityczny od 2021 roku. Miał 47 lat.

21.02: Tomasz Komenda - niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. Spędził 18 lat w więzieniu. Zmarł na raka płuc w wieku 46 lat.

Marzec 2024

2.03: Iris Apfel - amerykańska projektantka wnętrz, filantropka, modelka i historyczka sztuki. Zmarła w wieku 102 lat.



17.03: Ernest Bryll - pisarz, poeta, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz, krytyk filmowy oraz dyplomata. Miał 89 lat.

23.03: Leszek Długosz - literat, felietonista, kompozytor, pianista, aktor, śpiewający poeta. Miał 82 lata.

27.03: Rajmund Miller - lekarz i samorządowiec, poseł na Sejm. Polityk Platformy Obywatelskiej. Miał 69 lat.

Kwiecień 2024

4.04: Stanisława Ryster - dziennikarka i prezenterka telewizyjna, wieloletnia prowadząca teleturniej "Wielka Gra". Miała 81 lat.



6.04: Zofia Kucówna - aktorka teatralna i filmowa, pedagog, pisarka. Odtwórczyni blisko 140 ról. Miała 90 lat.



9.04: Peter Higgs - brytyjski fizyk teoretyk. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Miał 94 lata.

11.04: O.J. Simpson - amerykański futbolista. Miał 76 lat.



12.04: Roberto Cavalli - włoski projektant mody. Zmarł w wieku 83 lat.



15.04: Zbigniew Mikołejko - filozof i historyk religii, eseista, poeta, pedagog. Autor prawie tysiąca publikacji w dziewięciu językach. Miał 72 lata.



15.04: Jadwiga Staniszkis - socjolog, profesor nauk humanistycznych. Miała 81 lat.

Maj 2024

6.05: Jacek Zieliński - wokalista, trębacz, skrzypek. współtwórca zespołu Skaldowie. Miał 77 lat.

7.05: Jan Ptaszyn Wróblewski - muzyk jazzowy, kompozytor, dyrygent, dziennikarz i krytyk muzyczny. Miał 88 lat.



21.05: Jan A. P. Kaczmarek - kompozytor muzyki filmowej. Laureat Oscara za ścieżkę dźwiękowej do filmu "Marzyciel" Marca Forstera. Miał 71 lat.

Czerwiec 2024

1.06: Janusz Rewiński - aktor, kabareciarz i polityk. Znany z roli Siary w filmie "Killer". Miał 74 lata.





9.06: Marzena Kipiel-Sztuka - zmarła 9 czerwca - aktorka filmowa i telewizyjna. Znana ze "Świata według Kiepskich". Zmarła po długiej chorobie w wieku 58 lat.

11.06: Orest Lenczyk - były piłkarz, trener i działacz piłkarski. Trzykrotny mistrz Polski. Miał 81 lat.



18.06: Łukasz Lipiński - dziennikarz. Zastępca redaktora naczelnego "Polityki", szef Polityka.pl. Miał 51 lat.



19.06: Halina Bortnowska - filozofka, publicystka i teolożka. Współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita". Miała 92 lata.

20.06: Donald Sutherland - amerykański aktor i producent filmowy. Laureat honorowego Oscara za całokształt twórczości. Miał 88 lat.



24.06: Seth Binzer - amerykański wokalista, aktor i współzałożyciel zespołu Crazy Town. Miał 49 lat.

29.06: Barbara Trzeciak-Pietkiewicz - polska dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz producentka, realizatorka i scenarzystka filmów dokumentalnych. Miała 78 lat.

Lipiec 2024

8.07: Tadeusz Woźniak - Muzyk, kompozytor i wokalista. Znany z przeboju "Zegarmistrz światła". Miał 77 lat.



9.07: Jerzy Stuhr - aktor teatralny, dubbingowy i filmowy, reżyser, filolog, pedagog, pisarz i profesor sztuk teatralnych. Miał 77 lat.

22.07: John Mayall - brytyjski muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista. Wprowadzony do muzeum Rock and Roll Hall of Fame w 2024 roku. Miał 90 lat.

23.07: Andrzej Milczanowski - prawnik, polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasie PRL. Miał 85 lat.

29.07: Józef Schmidt - lekkoatleta, trójskoczek niemieckiego pochodzenia. Dwukrotny mistrz olimpijski oraz Europy. Miał 89 lat.



30.07: Bogumiła Wander - prezenterka telewizyjna i spikerka. Znana z prawie czterdziestoletniej kariery w TVP. Zmarła po długiej chorobie w wieku 80 lat.

Sierpień 2024

6.08: Waldemar Marszałek - polski zawodnik sportów motorowodnych, samorządowiec. Miał 82 lata.

18.08: Franciszek Smuda - były piłkarz i trener piłkarski. Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2012. Miał 76 lat.

18.08: Alain Delon - francuski aktor i ikona kina. Znany przede wszystkim z filmów lat 60. Miał 89 lat.

Wrzesień 2024

9.10: Robert Smoktunowicz - polski prawnik i polityk, adwokat, senator V i VI kadencji. Miał 62 lata.

10.09: James Earl Jones - amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Głos Dartha Vadera w "Gwiezdnych Wojnach". Miał 93 lata.

11.09: Michał Sobelman – polsko-izraelski tłumacz literatury hebrajskiej, rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce. Miał 71 lat.

13.09: Zbigniew Lew Starowicz - lekarz psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog, nauczyciel akademicki. Miał 80 lat.

18.09: Felicjan Andrzejczak - piosenkarz i muzyk. Wokalista Budki Suflera w latach 1982-1983. Miał 76 lat.



27.08: Maggie Smith - brytyjska aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Dwukrotna zdobywczyni Oscara. Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego. Miała 89 lat.

Październik 2024

10.10: Leszek Moczulski - dziennikarz, publicysta, polityk i historyk. Współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Miał 94 lata.



14.10: Philip Zimbardo - amerykański psycholog i wykładowca Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia "Eksperymentu więziennego" w 1971 roku. Miał 91 lat.



16.10: Liam Payne - brytyjski piosenkarz, autor tekstów i model. Były członek boysbandu One Direction. Miał 31 lat.

21.10: Janusz Olejniczak - wybitny pianista, najmłodszy laureat Konkursu im F. Chopina. Miał 72 lata.

25.10: Jadwiga Barańska - aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i scenarzystka. Znana z roli Barbary Niechcic w filmie "Noce i dnie". Otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki. Uhonorowana także Medalem Zasługi oraz orderem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Miała 89 lat.

28.10: Elżbieta Zającówna - aktorka teatralna i filmowa, wokalistka, prezenterka telewizyjna, była wiceprezes Fundacji Polsat. Miała 66 lat.



