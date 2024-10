Nie żyje legendarna polska aktorka. Jadwiga Barańska miała 89 lat

"Kochani przed trzema godzinami Jadzia odeszła... bardzo nam ciężko... Jerzy i Mikołaj" - napisał w piątek około 4:00 rano Jerzy Antczak, informując o śmierci swojej żony.

21 października znana aktorka ukończyła 89 lat. Jej śmierć wstrząsnęła światem filmowym, a w mediach polały się kondolencje od jej fanów.

Jadwiga Barańska nie żyje. Kilka dni temu obchodziła urodziny

Do śmierci Jadwigi Barańskiej odniósł się także dziennikarz i filmoznawca Łukasz Maciejewski. "Kilka dni po swoich 89 urodzinach, odeszła Jadwiga Barańska. Nasze noce, nasze dni... Aktorstwo to tajemniczy zawód. Można grać dziesiątki ról, i przeminąć niemal bezszelestnie, można też zagrać w zasadzie jedną, która zapewni nieśmiertelność. Jadwiga Barańska nie zagrała oczywiście jednej roli, ale jej Barbara Niechcicowa w "Nocach i dniach" to są wszystkie Barbary, Krystyny, Haliny i Łukasze. To właśnie my" - skomentował w obszernym wpisie.

Jadwiga Barańska nie żyje. Sławę przyniosła jej rola w filmie "Noce i Dnie"

Jadwiga Barańska urodziła się w 1935 roku w Łodzi. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyłą w swoim rodzinnym mieście. Po szkole aktorka związała się z teatrem, a następnie z telewizją.



Ogromną sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w kultowych "Nocach i dniach" z 1975 roku. Aktora sama zaproponowała swojemu mężowi adaptację tego utworu. Film został nominowany do Oscara, a za rolę Barbary Jadwiga Barańska została uhonorowana Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu filmowym w Berlinie.

Barańska wystąpiła też w m.in. "Epilog norymberski" czy "Trędowata". Pod koniec lat 70. XX wieku wyemigrowała z mężem do USA.

Prywatnie Barańska tworzyła ze swoim mężem parę przez ponad 65 lat. Miała syna Mikołaja.