Z czego zrobić żywopłot? Najlepsze propozycje

Zielony to kolor odradzającego się życia oraz nadziei. Barwa ta ma również właściwości uspokajające i relaksacyjne. Warto zadbać o zieleń w ogrodzie i sprawić sobie naturalne ogrodzenie, stanowiące doskonałe tło dla kwietnych rabat. Do zrobienia żywopłotu można wykorzystać wiele różnorodnych gatunków roślin. Z czego najlepiej zrobić żywopłot w swoim ogrodzie?

Żywopłot – ekologiczne i estetyczne ogrodzenie

Bez względu na to czy mieszkamy na spokojnej wsi, skraju lasu czy nowoczesnym osiedlu domków jednorodzinnych, ogrodzenie to niezwykle ważna część ogrodu. Pozwala na odizolowanie się od sąsiadów, ochronę swojego mienia przed obcymi oraz zapewnienie dzieciom i czworonogom bezpiecznej przestrzeni do zabawy.

A gdyby tak, zamiast klasycznego płotu postawić na roślinny parkan, będący integralną częścią ogrodowej roślinności? Żywopłot to rozwiązanie, które umożliwia stworzenie cieszącego oczy i ekologicznego ogrodzenia! Szpaler iglaków czy krzewów pięknie skomponuje się z rabatami pełnymi kwiatów, oraz zapewni cień podczas upałów. W dodatku stanie się zielonym płucem dla Ciebie i Twojej rodziny.

Z jakich roślin można zrobić żywopłot?

Żywopłot nie musi być staromodnym rozwiązaniem znanym z wielu starych osiedli. Nowoczesne odmiany tego typu ogrodzenia wielu z nas stosuje w swoim ogrodzie zupełnie nieświadomie. W końcu szpaler tuj posadzony pod siatką również jest odświeżoną wersją tradycyjnego żywopłotu.

Zielone ściany wokół działki mogą stworzyć rośliny liściaste, iglaste oraz kwitnące. Niektóre z nich będą zachwycać barwą przez cały rok, a inne na zimę stracą okrycie. W zależności od tego, jaką roślinę na żywopłot wybierzemy, uzależnione jest także tempo wzrostu oraz transparentność naturalnego ogrodzenia. Część drzew i krzewów tworzy gęstą sieć pędów – pozostałe pozwalają promieniom słonecznym i wzrokowi sąsiadów przemykać pomiędzy gałązkami.



Poniżej przedstawimy cztery grupy roślin na żywopłot, a także podpowiemy, co jest istotne przy wybieraniu konkretnych odmian do swojego ogrodu.

Z czego zrobić kwitnący żywopłot?

Żywopłot z kwitnących krzewów to coś więcej niż jedynie osłona przed zgiełkiem i ciekawskim wzrokiem sąsiadów. Takie żywe ogrodzenie może stać się prawdziwą ozdobą naszego ogrodu, zmieniającą się wraz z każdą porą roku.

Rośliny, z których można zrobić kwitnący żywopłot, nieraz zaoferują także ozdobne pędy oraz jadalne i dekoracyjne owoce. Krzewy upstrzone kwiatami będą źródłem cennego nektaru i pyłku dla pszczół oraz innych owadów, z kolei owoce będą pożywieniem dla ptaków. Kwitnący żywopłot to zdecydowanie najpiękniejsza odmiana roślinnego płotu, szczególnie jeśli przy jego tworzeniu postawimy na różnorodne krzewy, np. o odmiennych barwach i kształtach liści czy różnych terminach kwitnienia.



Możemy stworzyć go z różnych krzewów, w zależności od tego, jakiego efektu oczekujemy. Jeśli zależy nam przede wszystkim na kwiatach, doskonałym wyborem będą hortensje i róże krzewiaste. W przypadku, gdy nie masz czasu lub ochoty na pieczołowite opiekowanie się żywopłotem, polecam Ci:

- żylistka szorstkiego

- jaśminowce

- forsycje

- bez

- ligustr

- krzewuszkę cudowną

- tawułę

Z kwitnących krzewów można zrobić także żywopłot zimozielony. Sprawdzą się do tego takie rośliny, jak:

- berberys brodawkowaty i juliany

- laurowiśnia wschodnia

- zimozielony różanecznik

- ognik szkarłatny

Jadalne owoce zaoferuje nam tarnina, dereń jadalny i berberys Thunberga.

Zimozielone żywopłoty

Aby cieszyć się gęstym żywopłotem również zimą, należy wybrać roślinę odporną na mróz, która jesienią nie traci igieł lub liści. Najczęstszym wyborem na szybki i tani żywopłot zimozielony jest żywotnik, czyli tuja. Warto jednak pokusić o inne, bardziej oryginalne i efektowne krzewy.

Jeśli chcemy stworzyć szybko rosnący żywopłot zimozielony, który będzie wyróżniał się wśród sąsiadów, fantastyczną opcją będzie grab i ligustr. Do pozostałych propozycji należą:

- bukszpan

- buk

- jałowiec wirginijski

- głóg

- tawuła

- modrzew

- ognik szkarłatny

- modrzew

- ałycza

- antypka

Czy rośliny iglaste nadają się na żywopłoty?

Rośliny iglaste rewelacyjnie sprawdzają się w roli żywopłotów ze względu na niskie wymagania glebowe oraz łatwość w pielęgnacji. Są również bardziej odporne na warunki klimatyczne panujące w naszym kraju.



Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią na pytanie, z czego zrobić szybki żywopłot iglasty, z pewnością jest żywotnik. Wspominana już przez nas tuja w kilka lat może stworzyć gęstą połać, na którą składają się łuskowate, zimozielone igły.

W początkowej fazie wzrostu wymaga jedynie regularnego podlewania, a po osiągnięciu pożądanej wysokości, wystarczy przycinać przyrost. Chociaż iglak ten jest najchętniej wybierany do polskich ogrodów, piękny żywopłot można zrobić także ze świerka serbskiego.



Należy posadzić go w ciasnym szpalerze, aby przerodził się w zwartą, zieloną ścianę. Ciekawym rozwiązaniem jest wybór sadzonek w różnych kolorach, np. srebrnym lub niebieskim. Szybko rosnącym krzewem na żywopłot iglasty jest także cis. W zamian za regularne podcinanie odwdzięczy się okazałym przyrostem. Należy jednak pamiętać, że potrzebuje on żyznego i wilgotnego podłoża.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając roślinę na żywopłot?

Wybierając roślinę na żywopłot, należy zwrócić uwagę nie tylko na swoje upodobania, ale i warunki, panujące w ogrodzie. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dana roślina będzie miała zapewnione optymalne warunki do wzrostu i w szybkim czasie stworzy piękne, naturalne ogrodzenie.

Rośliny, które sprawdzą się w przypadku podłoża:



- Wilgotnego i gliniastego – to żywotnik, ligustr, kalina, tawuła czy cyprysik groszkowy. Tego typu gleba wprawdzie jest bogata w składniki odżywcze i długo magazynuje wodę, ale tym samym nie ułatwia wzrostu.



- Suchego i piaszczystego – to większość iglaków, w tym świerki, jodły i sosny, a także mało wymagające rośliny iglaste, np. głóg i berberys.

Pod uwagę należy wziąć także odczyn pH gleby, nasłonecznienie, zasobność w cenne minerały i napowietrzenie.



Nie sposób jednak zaprzeczyć, że roślina wybrana na żywopłot musi się nam po prostu podobać i pasować do charakteru naszego ogrodu. Różne krzewy będą odpowiednie do aranżacji w stylu angielskim, francuskim, japońskim czy nowoczesnym.



Przykładowo w ogrodzie rustykalnym trafnym wyborem będzie ostrokrzew na żywopłot. Krzew charakteryzuje się ciemnymi, błyszczącymi liśćmi, które doskonale współgrają z romantyczną i sielską atmosferą.



Szukając idealnej rośliny na żywopłot dla siebie, warto rozważyć następujące kwestie:

- Czy naturalne ogrodzenie ma być niskie, czy wysokie?

- Czy szpaler ma być bardzo gęsty, czy może przepuszczać światło?

- Jak szybko zależy nam na uzyskaniu oczekiwanego efektu?

- Czy mamy czas, chęci, umiejętności i możliwości do regularnej pielęgnacji żywopłotu?

- Czy preferujemy krzewy liściaste, czy iglaste, a może pnącza?

- Czy chcemy szpaler nierzucający się w oczy, czy efektowny, stanowiący ozdobę ogrodu?

- Czy żywopłot powinien pozostać zielony przez cały rok?

- Żywopłot – dlaczego warto go posadzić?



Bez względu na to, na jakie naturalne ogrodzenie się zdecydujemy, stanie się ono integralną częścią naszego otoczenia – szczególnie jeśli zaprojektujemy je tak, aby zachwycało kwiatami, owocami czy barwami przez cały rok.

Żywopłoty to nie tylko piękne, ale i praktyczne rozwiązania do ogrodu. Gęsta roślinność skutecznie odgrodzi nas od sąsiadów, ale w przeciwieństwie do klasycznego ogrodzenia, także stłumi hałasy czy pochłonie zanieczyszczenia powietrza.



Żywopłot jest także o wiele prostszy i bardziej ekologiczny w utrzymaniu – zwykle raz do roku wymaga przycięcia i uformowania, a powstałe w efekcie odpadki można samodzielnie kompostować. Ponadto, sadząc żywopłot, ponosimy jednorazowe koszty zakupu sadzonek. Płot metalowy, kamienny i drewniany należy nie tylko kupić i zamontować, ale i odmalowywać, myć czy konserwować.

