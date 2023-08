Krzewy ozdobne kwitnące od wiosny do jesieni – jakie rośliny upiększą Twój ogród?

Krzewy ozdobne kwitnące od wiosny do jesieni to doskonały wybór dla osób, które chcą cieszyć się pięknem kwiatów przez cały sezon. Mogą być one głównym elementem ogrodu jak i wypełnieniem czy tłem dla innych roślin. Jakie gatunki wybrać? O tym w dalszej części artykułu!

Jakie krzewy kwitną od wiosny do jesieni?

Krzewy ozdobne kwitnące cały rok to marzenie wielu ogrodników. Takie rośliny ozdabiają ogród od wiosny do jesieni, natomiast w okresie zimy można zastosować krzewy zimozielone, które mają różnobarwne liście bądź pędy. Oto przykład kilku ogrodowych krzewów kwitnących:

Oczar pośredni (Hamamelis)

To piękny krzew zakwitający już w grudniu, długo przed pojawieniem się liści. Delikatne kwiatuszki na długich szypułkach wyglądają świetnie. Choć są to rośliny wrażliwe i delikatne to zimą mogą prezentować się świetnie i z pewnością będą ozdobą niejednego ogrodu. Forsycja (Forsycja)

To przykład najwcześniej kwitnącego krzewu, który rozkwita z końcem marca. Jej gałązki pokrywają się jaskrawożółtymi kwiatami, tworząc tzw. efekt złotych chmurek w ogrodzie. To niezwykłe zjawisko, a także pierwszy widoczny znak nadchodzącej wiosny! Śliwa wiosenna (Prunus triloba)

Krzew zakwita przełomem kwietnia i maja. Zanim wzejdą liście, pokrywa się pełnymi, różowymi kwiatami. A te przyciągają wiele zapylaczy do naszego ogrodu. Azalia japońska (Rhododendron obtusum)

Jest to niski krzew ozdobny kwitnący na czerwono – w wielu różnych odcieniach. Doskonale sprawdzi się np. na skarpie, czy w dolnej przestrzeni ogrodu pomiędzy wyższymi krzewami. Kwitnie przełomem maja i czerwca. Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla)

To jedne z najpopularniejszych roślin ozdobnych. Jej piękne kule kwiatowe rozwijają się od czerwca do października. Kolor kwiatów zależy od poziomu pH gleby. Im bardziej zasadowy, tym jaśniejszy będzie kwiatostan – aż do białego. Na podłożu kwaśnym przybiera kolor różowy. Odpowiednio manipulując odczynem gruntu, można łatwo stworzyć bajecznie wyglądającą dekorację kwiatową, gdzie pierwsze skrzypce odegra właśnie hortensja. Budleja (Buddleja davidii)

Budleja, nazywana także krzewem motylowym, to roślina, która słynie z tego, że swoimi pachnącymi kwiatami o różnych kolorach przyciąga zwłaszcza motyle. Kwitnie od lipca do września.

To tylko kilka kwitnących krzewów ozdobnych, które mogą stanowić podstawę kompozycji w naszych ogrodach. Oczywiście istnieją też krzewy zakwitające spoza naszego kraju, jednak zazwyczaj są one wrażliwe na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Można hodować je tylko w południowo-zachodniej części kraju lub w szklarniach.

Najdłużej kwitnące krzewy ozdobne

Krzewy ozdobne, wieloletnie długo kwitnące, to prawdziwe skarby w ogrodzie. Najdłużej kwitnący krzew w Polsce to Lagerstroermia. Wspaniale wygląda i zachwycająco pachnie. Kwiatostany, zwykle intensywnie fioletowe, dorastają do 20 cm długości. Kwitnie długo, bo aż przez 4 miesiące.

Kolejne w naszym zestawieniu są pięciorniki krzewiaste w różnych odmianach – to niskie krzewy ozdobne kwitnące od wiosny do jesieni. Znak rozpoznawczy tej rośliny to piękne kwiaty koloru żółtego, zwykle wchodzące w odcienie pomarańczowe lub kremowe.

Sporo osób docenia też róże okrywowe: piękne krzewy kwitnące na wiele kolorów. Wyściełają spód ogrodu, pomiędzy innymi krzewami, co może stanowić idealną bazę do aranżacji, która obliczona jest na osiągnięcie imponujących, doskonale wyglądających efektów.

W gronie długo kwitnących krzewów zwróć też uwagę na:

Różaneczniki: rozłożyste krzewy o wielobarwnych dużych kwiatach, oraz liściach o różnych kształtach. To piękny dodatek każdego ogrodu, nadający mu szlachetności i elegancji.

Jaśminowca – majestatyczny kwitnący na biało krzew. Wyróżnia go duża liczba wonnych, mocno pachnących kwiatów. Ich zapach roznoszący się po ogrodzie w letnie wieczory jest oszałamiający.

Krzewy ozdobne kwitnące od wiosny do jesieni, odporne na warunki atmosferyczne

Ze względu na położenie geograficzne i klimat panujący w Polsce, musimy dobierać krzewy ozdobne, które poradzą sobie z panującymi w naszym kraju warunkami atmosferycznymi. Największym zagrożeniem są przymrozki oraz silne mrozy. Problemów może też narobić zimny, porywisty wiatr. W ostatnich latach wyzwaniem są też wysokie temperatury i susze.

Odporne na mróz gatunki to:

forsycja,

śliwa,

rożaneczniki,

wawrzynek,

oczar,

kalina,

hibiskus.

Bardzo ważny jest nie tylko wybór odpowiedniej rośliny, ale i miejsce, skąd chcemy ją nabyć. Eksperci podkreślają, by decydować się na szkółki, które znajdują się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wtedy mamy pewność, że wyrosły w zbliżonych warunkach klimatycznych.

Krzewy ozdobne – jak zaplanować ogród kwitnący od wiosny do jesieni?

Zaplanowanie ogrodu, który będzie kwitnął od wiosny do jesieni to bardzo wymagające zadanie. Należy dobrać rośliny nie tylko tak, by stale kwitły, ale również w taki sposób, by się uzupełniały. Kiedy jedne wschodzą, inne czekają na swoją kolej. Za każdym razem rozkwita inna roślina, a my patrząc na ogród, widzimy, że ten cały czas żyje.

Dobrym uzupełnieniem aranżacji są okazałe byliny wieloletnie, jak astry, bodziszki, kocimiętka, krwawniki, lawendy czy przetaczniki.

Jak radzić sobie zimą? Tu na ratunek przychodzą krzewy, które są zimozielone. Zaliczamy do nich bukszpan, ostrokrzew, berberys, mahonia czy bluszcz.

Egzamin zdają również krzewy iglaste jak cisy, jałowce i inne drzewka karłowate np. niektóre odmiany sosny. Jest sporo iglaków w formie niskopiennej, które wypełnią pustkę po opadłych kwiatach w ogrodzie.

Możemy zastosować niektóre krzewy i drzewa liściaste, które wprawdzie tracą liście na zimę, ale ich pędy przebarwiają się na różne kolory. Stanowią wtedy piękną ozdobę ogrodu. Warto tu wskazać na rodzinę dereni, a zwłaszcza na dereń biały, którego pędy przebarwiają się na czerwono.

Mamy również krzewy, których ozdobą są ich owoce, przykładem jest tu ognik. Jego plony mogą być koloru żółtego, pomarańczowego czy czerwonego. Będą się pięknie prezentowały na tle białego śniegu. Podobny efekt daje berberys.

Pamiętaj też o tym, że z niektórych krzewów wymienionych wyżej (berberys, ognik, dereń, cis, jałowiec, bukszpan) możemy tworzyć żywopłoty. Odpowiednio przystrzygając, można je formować, co na pewno doda uroku naszemu ogrodowi.

Kiedy już wybierzemy rośliny do naszego ogrodu, musimy teraz znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. Każda z tych roślin ma swoje wymagania. Jedne lubią cień inne preferują tereny nasłonecznione.

Abyśmy mogli się cieszyć pięknym ogrodem cały rok, to oprócz dobrania właściwych roślin, znalezienia odpowiednich miejsc dla nich to musimy poddać je odpowiedniej pielęgnacji.

Oto kilka wskazówek, które pomogą utrzymać ogród w świetnej formie:

Regularne podlewanie, zwłaszcza w okresie suszy i w dawkach odpowiednich dla danej rośliny. Pamiętaj, że podlewamy małymi dawkami wody. Lekkie przesuszenie podłoża stymuluje, wzrost korzeni, czyli jest dla rośliny korzystne. Starajmy się nie zraszać liści! Ostre słońce może je popalić. To także zaproszenie dla patogenów, które mogą rozwinąć infekcje grzybicze.

Nawożenie zarówno wiosną jak i jesienią. Podstawowym nawożeniem powinno być nawożenie organiczne. Najlepszy termin to jesień. Nawóz rozkładamy kilkucentymetrową warstwą i mieszamy z podłożem. Odmiany mineralne, zwłaszcza azotowe, stosujemy wiosną, by roślina zdążyła zużyć go i zdrewnieć na zimę.

Przycinaj krzewy jesienią i wiosną. Działa tu bardzo prosta zasada: jeżeli krzewy rośliny zakwitają wiosną, to przycinamy je latem, kiedy przekwitną. Natomiast te krzewy, które kwitną latem, przycinamy na wiosnę, ponieważ kwitną na pędach jednorocznych.

Jeżeli zastosujemy się do tych kilku zasad i będziemy pielęgnowali swoje rośliny w ogrodzie, to będziemy cieszyć się pięknie wyglądającym ogrodem przez cały rok. A piękne, kolorowe i pachnące kwiaty to jedne z najwspanialszych nagród, jakimi zrewanżuje się przyroda.

