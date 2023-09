Fusy z kawy – pod jakie rośliny będą odpowiednie jako nawóz?

Czy potrafisz wyobrazić sobie poranek bez aromatycznej małej czarnej? Wiele osób nie opuszcza domu bez łyka tego napoju! Okazuje się, że fusy z kawy można wykorzystać jako nawóz do roślin domowych i ogrodowych. Jak zrobić odżywkę do kwiatów z pozostałości po zaparzeniu kawy? Jakie efekty przyniesie ten zabieg? O tym w dalszej części artykułu!

Fusy z kawy jako nawóz – efekty

Zastanawiasz się, czy fusy z kawy są dobrym nawozem? Ich stosowanie może przynieść spektakularne efekty! Dlaczego? Ponieważ stanowią one bogate źródło substancji odżywczych, takich jak azot, potas i magnez. Zawierają także inne cenny minerały, w tym fosfor, wapń, żelazo i cynk. Zatem celem zastosowania fusów z kawy w ogrodzie jest przede wszystkim wzbogacanie gleby o wymienione pierwiastki.

Pozostałości po aromatycznym napoju możesz wykorzystać również do zmiany odczynu podłoża, na bardziej kwasowy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku roślin domowych. Stosowanie fusów z kawy na kwiaty doniczkowe wspiera wzrost, i kwitnienie, a także poprawia ich kondycję oraz wygląd.

Liście zyskują intensywną, zieloną barwę, przez co rośliny prezentują się pięknie i zdrowo. Dlatego też następnym razem, gdy zechcesz rozkoszować się filiżanką pysznej kawy, zadbaj o to, aby fusy nie trafiły do kosza na śmieci a pod Twoje rośliny. Które z nich ucieszą się z takiego nawozu?

Pod jakie rośliny stosować fusy z kawy?

Jak już wspomnieliśmy, możesz stosować fusy z kawy na kwiaty w domu i w ogrodzie. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie rośliny będą równie wdzięczne za taki nawóz.



Zanim wcielisz tę metodę w życie, sprawdź, które kwiaty lubią fusy z kawy. Zacznijmy od tych, które zdobią wnętrza naszych domów. W przypadku roślin doniczkowych taki nawóz z pewnością docenią:

paprocie,

storczyki,

fiołki amerykańskie,

kaktusy,

anturium.

Aby zasilić kwiaty domowe cennymi substancjami odżywczymi, musisz przygotować roztwór z 1-2 łyżeczek fusów na szklankę wody. Pozostaw go na kilka chwil, aby fusy napęczniały, a następnie podlej wybrane rośliny. Zabieg wykonuj raz na dwa tygodnie.



Pod jakie rośliny w ogrodzie fusy z kawy sprawdzą się, jako wartościowa odżywka? Tutaj katalog jest nieco szerszy. Przykładowo, fusy z kawy pod róże zapewnią ci silny wzrost krzewów oraz większą ilość pąków kwiatowych.

Fusami po kawie w przydomowym ogrodzie możesz podlewać:

magnolie,

azalie,

różaneczniki,

hortensje,

modrzewnice,

szachownice kostkowate,

rododendrony,

wrzosy,

golterie rozesłane,

kiścienie wawrzynowe,

żarnowce.

Nawóz do roślin ogrodowych przygotujesz ze szklanki fusów z ekspresu i 10 litrów wody. Po wymieszaniu zostaw je na kilkanaście minut, aby napęczniały i znów rozmieszaj. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do użycia, czyli podlania nim swoich kwasolubnych okazów. Aby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, stosuj go do dwóch razy w tygodniu.



Ponadto fusy z kawy możesz zastosować także w uprawie niektórych warzyw i krzewów owocowych, np.: borówek amerykańskich, truskawek, pomidorów, marchwi i rzodkiewek.

Musimy wspomnieć także, do jakich kwiatów fusów z kawy nie powinno się stosować. Ze względu na odmienne wymagania glebowe, nie warto nawozić nimi:

tymianku,

oregano,

trzykrotki,

lawendy,

winorośli,

lwiej paszczki,

juki,

bugenwilli.

Ściółkowanie fusami z kawy

Podlewanie to niejedyny sposób na wykorzystanie fusów. Pozostałości z zaparzonej kawy mogą posłużyć także do ściółkowania roślin w ogrodzie. W tym celu musisz wysuszyć i zmagazynować większą ilość resztek po kawie.



Następnie rozsyp je wokół roślin, które chcesz odżywić i przykryj cięższą ściółką. Suche fusy z kawy są bardzo lekkie, dlatego wiatr z łatwością je rozwieje. Zakrywając je korą czy słomą, sprawisz, że pozostaną na swoim miejscu i będą stopniowo uwalniać do wierzchniej warstwy gleby zawarty w sobie azot.



Wysuszone fusy po kawie możesz rozsypać na grządkach tuż przed zbliżającymi się opadami deszczu czy podlewaniem. Wówczas ściółka nie zdąży zostać rozniesiona przez wiatr, a woda wpłucze ją w ziemię.

Na ściółkę nadaje się także świeżo mielona, niezaparzona jeszcze kawa. Ma ona lekko kwaśny odczyn, dlatego świetnie sprawdzi się do zakwaszania pH gleby.

Fusy z kawy jako składnik podłoża

Fusy z kawy fenomenalnie sprawdzą się jako składnik podłoża. Zmielone i zaparzone ziarna kawy nie tylko wzbogacą glebę o cenne składniki odżywcze, ale i poprawią jej strukturę. Dzięki wymieszaniu ziemi z fusami poprawisz jej napowietrzenie i pojemność wodną.



W tym celu warto dwa razy w miesiącu dodać fusy z kawy do gleby. Jeśli sadzisz nową roślinę, wykorzystaj fusy jako podłoże. Zapewni jej to większy poziom dobroczynnych mikroorganizmów pozytywnie wpływających na wzrost i kwitnienie.

Jeśli chcesz wykorzystać fusy jako podłoże dla kwiatów domowych, wsyp je na dno doniczki przy przesadzaniu lub dodaj 1-2 łyżeczki bezpośrednio do ziemi kwiatowej. Suche fusy możesz rozsypywać także raz w miesiącu na powierzchni podłoża. Wilgotne pozostałości po kawie zaskorupieją się i ograniczą roślinie dostęp do powietrza.



Jak widzisz, z fusów po kawie możesz samodzielnie stworzyć naturalny, ekologiczny i w pełni organiczny nawóz do roślin. To tania, skuteczna odżywka, która przyczyni się do poprawy kondycji Twoich kwiatów doniczkowych i ogrodowych.

