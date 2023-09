Co sadzić obok ogórków i dlaczego?

Ogórki to zielone warzywa z rodziny dyniowatych. Spożywanie ich, najlepiej na surowo, ma bardzo korzystny wpływ na ludzki organizm. Warto je zatem uprawiać w swoim ogrodzie i dbać o nie, aby wydawały obfity plon. Jednym z czynników wpływających na zbiory, jest odpowiednie sąsiedztwo dla tych roślin. Zatem co można sadzić obok ogórków? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu!

Dlaczego warto zadbać o dobre towarzystwo dla ogórków?

Dlaczego tak ważne jest to, co siać obok ogórków? Powodów jest kilka. Niektóre rośliny pozytywnie wpływają na rozwój i owocowanie tych warzyw, wzbogacając glebę w potrzebne składniki lub napowietrzając ją.

Kolejne odstraszają szkodniki lub wabią zapylacze, a jeszcze inne poprawiają odporność na choroby m.in. grzybowe. Warto zapoznać się bliżej z tymi zależnościami, zwanymi allelopatią. Umiejętnie zbudowany ekosystem nie tylko zwiększy Twoje plony, ale też uwolni Cię od szeregu problemów, z którymi mierzą się ogrodnicy, w tym od inwazji szkodników, z przędziorkami i mączlikami na czele!

Co sadzić obok ogórków?

Zatem, co posadzić obok ogórków? Zacząć można od roślin kwitnących, które nie tylko upiększą grządki swoim wyglądem, ale też zapachem zwabią motyle i pszczoły, będące doskonałymi zapylaczami, co przyczynia się do lepszego plonowania. Poza tym odstraszają szkodniki atakujące warzywa, takie jak nicienie, mączliki czy mszyce, jednocześnie przyciągając drapieżne owady żerujące na tych ostatnich. W zadaniach tych doskonale sprawdzi się nagietek, aksamitka i nasturcja.

ZOBACZ: Sadzenie warzyw w ogródku – jak i kiedy zacząć?

Podobne działanie wykazują niektóre zioła: wrotycz odstrasza chrząszcze, mrówki i mszyce, a bazylia ogranicza inwazję choroby grzybowej, jaką jest mączniak. Dodatkowo cząber ogrodowy, estragon, kolendra, kminek i oregano działają mobilizująco na wzrost ogórków. Jednak siejąc ziółka, należy zachować ostrożność, ponieważ ich aromat może mieć znaczący wpływ na smak ogórków, które później mają zagościć na Twoim talerzu.

Korzystny wpływ na ogórki mają również warzywa strączkowe: fasola, fasolka szparagowa i groch. Wynika to z tego, że ich systemy korzeniowe kolonizowane są przez pożyteczne bakterie z rodzaju Rhizobium.

Mikroorganizmy te asymilują azot atmosferyczny, wiążą go i przekształcają w dostępną dla roślin formę, czym wzbogacają glebę w ten pierwiastek, który jest z kolei niezbędny do wzrostu i obfitego plonowania ogórków.

Warto pamiętać też o tym, że warzywa strączkowe prowadzone przy podporach stanowią naturalną ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w postaci silnego wiatru, czy palącego słońca.

Należy rozważyć również uprawę ogórków razem ze słonecznikiem i kukurydzą. Osłaniają one warzywa przed słońcem i wiatrem. Stają się także podporami dla tych warzyw, dzięki czemu są one izolowane od podłoża i mają dostęp do świeżego powietrza oraz optymalnego nasłonecznienia, co pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

ZOBACZ: Domowy nawóz do pomidorów - 3 propozycje na naturalne odżywki do warzyw

Zarówno kukurydza, jak i słonecznik mają głęboki system korzeniowy, więc nie konkurują z płytko korzeniącymi się ogórkami o składniki pokarmowe i wodę.

Na uwagę zasługują również warzywa kapustne, a wśród nich kapusta, brokuł i kalafior. Co prawda nie wpływają one na siebie, ale mają podobne preferencje pielęgnacyjne, zwłaszcza w zakresie dostarczania składników odżywczych i wody, a co za tym idzie, ich wspólna uprawa jest praktyczna i wygodna.

W dobrej komitywie z ogórkami rosną też warzywa korzeniowe, m.in. buraki, marchew, pietruszka i rzepa. Mają one odmienne potrzeby pokarmowe, ale dzięki swoim silnym korzeniom rozluźniają i napowietrzają glebę wokół ogórków.

Dobrymi sąsiadami są również cebula i czosnek. Uwalniają one tzw. fitoncydy, które chronią przed szkodnikami, takimi jak przędziorki, nicienie czy mszyce, oraz hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i grzybów. Co ciekawe aromatyczny koper przedłuża okres owocowania ogórków wabiąc wiele owadów zapylających. Poza tym jego baldachy tworzą cień chroniąc Twoje warzywa przed przegrzaniem.

Warzywa, których nie należy sadzić obok ogórków

A czego nie sadzić obok ogórków? Nieodpowiednimi sąsiadami są dla nich przede wszystkim ziemniaki, ponieważ ich bliski wysiew zwiększa ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej, która dla obu tych gatunków jest bardzo groźna.

W opinii ekspertów kontrowersyjnym sąsiadem dla ogórków będzie też rzodkiewka. Z jednej strony odstrasza żerujące na nich chrząszcze, a z drugiej, według niektórych specjalistów, źle wpływa na plonowanie i jakość zbiorów. Rozwiązaniem może być siew rzodkiewki na obrzeżach warzywniaka, nie przy samych ogórkach.

ZOBACZ: GIS: Nie wystarczy odkroić spleśniałą część warzywa

A czy ogórki można sadzić obok pomidorów? Zazwyczaj można spotkać się z opinią, że nie powinno się ich uprawiać obok siebie, ponieważ plony mogą być niższe, a rośliny będą bardziej narażone na szkodniki i choroby.

Warzywa te mają również odmienne wymagania, co może być szczególnie kłopotliwe przy hodowli szklarniowej. Pomidory preferują przewiew powietrza i mniejszą wilgotność, przy większej są bardziej narażone na choroby grzybowe. Ogórki natomiast wolą zacienione miejsca, wyższą wilgotność i częstsze podlewanie ze względu na płytki system korzeniowy.

W warunkach szklarniowych można próbować sadzić je obok siebie, jednak trzeba będzie ulokować pomiędzy nimi wsiewki z roślin korzystnych dla obu gatunków, np. bazylii, czy aksamitki.