Rośliny odstraszające turkucia podjadka

Turkuć podjadek (gryllotalpa gryllotalpa) to owad dorastający do 7 cm długości. Wygląda jak skrzyżowanie świerszcza i kreta, stąd łacińska nazwa stanowiąca połączenie słów świerszcz (gryllus) i kret (talpa).

Owad większość czasu spędza pod ziemią, drążąc tunele. Jest drapieżnikiem, a jego głównym pożywieniem są pędraki, drutowce czy larwy, a nawet ślimaki. Wydawać by się mogło, że jest Twoim sprzymierzeńcem w walce ze szkodnikami, ale niestety jest inaczej.

W poszukiwaniu szkodników na grządkach ogrodu zjada kłącza i korzenie roślin. Przekopując się po rabatce, drąży tunele, podkopując rośliny i wypychając je do góry. Uszkodzenie korzeni powoduje więdnięcie warzyw aż do ich zamierania. Jeżeli nie zaczniesz ograniczać tego szkodnika, to rozejdzie się po całym ogrodzie i wyrządzi mnóstwo szkód.

Czy jest jakiś sposób na turkucie podjadki? Tak, często do walki z nimi stosuje się rośliny o szczególnych zapachach, skutecznie zniechęcające do żerowania. Ta metoda działa też na turkucia podjadka. Jakich roślin nie lubi ten owad?

Szachownica kostkowata,

szałwia,

macierzanka,

korona cesarska.

Rośliny te nie tylko ochronią warzywa przed tym szkodnikiem, ale na pewno będą też ozdobą Twojego ogrodu. Należy jednak zachować ostrożność przy szachownicy i koronie, gdyż są trujące. Warto sadzić je w rękawicach.

Czego nie lubi turkuć podjadek?

Podczas swojej wędrówki w glebie samice turkucia zakładają komory godowe, gdzie potrafią złożyć do 300 jaj. Na powierzchnię owady wychodzą tylko na przełomie maja i czerwca. Wtedy odbywają się loty godowe.

Jeżeli zlokalizujesz komory, to możesz porozkładać w okolicy gałązki olszyny, najlepiej świeże, oraz powbijać pomiędzy warzywa kołki olszynowe.

Odstraszające właściwości ma też olsza czarna. Na turkucia drażniąco działa jej zapach. Jedną z najstarszych metod pozbywania się owada jest wykonanie oprysku z wywaru z kory i liści olszy czarnej. Wystarczy kilogram rozdrobnionej kory i liści zalać 5 litrami wody i zagotować. Po przestygnięciu trzeba tylko zalać miejsca, gdzie występuje szkodnik.

Innym domowym sposobem jest przygotowanie roztworu z intensywnie pachnącym mydłem lub płynem do naczyń w stosunku 2 łyżki na 1,5 litra wody. Po wymieszaniu musisz nim tylko systematycznie podlewać grządki.

Naturalni wrogowie turkucia podjadka

Sposobem na pozbycie się owada może być też czosnek. Na turkucia jego zapach działa odstraszająco, ale podobnie wpływa na krety, które w walce z tymi drapieżnikami mogą być sojusznikami. Naturalny wróg turkucia podjadka to także jeż, który przeszukuje powierzchnię ziemi w poszukiwaniu pokarmu i kiedy poczuje zapach turkucia, wykopie go.

Warto zadbać o to, by Twój ogród był przyjazny również dla ptaków, szczególnie kosów, dudków i drozdów. Ci naturalni wrogowie tego szkodnika pomogą Ci w jego zwalczaniu. Wystarczy zrobić małe poidełko i posadzić trochę krzewów owocowych, a ptaki chętnie się rozgoszczą. W jednym miejscu – najlepiej na górce – warto też skosić trawnik i położyć kawałek drewna, by zadomowiły się tam mrówki.

Nocni goście, czyli sowy, również chętnie polują na turkucie. Najważniejsze jednak, by miały gdzie przysiąść. W tym celu dobrze sprawdzi się wkopany w grunt słupek.

Domowe zwierzęta również mogą Cię wspierać w walce z turkuciem. Koty i kury uwielbiają szukać tych owadów w ziemi.

red/ Polsatnews.pl