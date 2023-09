Kiedy przesadzać róże i jak robić to prawidłowo?

Róże to królowe kwiatów. Pięknie się prezentują i są łatwe w uprawie. Mają długi okres kwitnienia, a niektóre odmiany kwitną niemal przez cały sezon. Nic więc dziwnego, że goszczą niemal w każdym ogrodzie. Czasem z różnych powodów trzeba jednak zmienić im stanowisko. Jak i kiedy przesadzać róże w ogrodzie? O czym pamiętać, kiedy przesadza się róże pnące? Zapraszamy do lektury!

Przesadzanie róży – czy jest wskazane?

Przesadzanie starych róż nie jest wskazane, ponieważ rośliny te wytwarzają długi i rozbudowany, a zarazem kruchy system korzeniowy, przez co źle znoszą zmianę miejsca i jest to dla nich ogromny stres. Bywa jednak, że z powodu różnych czynników, np. nieodpowiedniego towarzystwa dla tych krzewów, przeprowadzki czy przewidywanej budowy nie ma innego wyjścia. Wówczas można przesadzać róże, ale należy podejść do tego ostrożnie, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć korzenie. W przeciwnym wypadku rośliny mogą przestać kwitnąć, uschnąć lub przemarznąć podczas najbliższej zimy.

Kiedy można przesadzić róże?

Kiedy najlepiej przesadzać róże? Można to robić zarówno jesienią, jak i wiosną, aczkolwiek bezpieczniejszym okresem do wykonania tego zabiegu jest jesień, a dokładnie październik – po zakończeniu okresu wegetacji. Nie należy przesadzać róż po wystąpieniu pierwszych przymrozków.

Jesienią upały już nie występują, temperatura jest bardziej wyrównana, a opady deszczu częstsze, dzięki czemu gleba jest odpowiednio nawilżona, więc różom nie grozi przesuszenie korzeni. Ponadto przesadzone w tym okresie krzewy szybciej się zregenerują, by wiosną wcześniej rozpocząć wegetację.



A kiedy przesadzać róże wiosną? Oczywiście we wczesnej fazie tej pory roku, kiedy nie rozpoczął się jeszcze okres wegetacji. Należy jednak pamiętać, że w ostatnich latach sezon wiosenny trwa krótko i zaraz po nim dość szybko nadchodzą upały, zatem przesadzone krzewy trzeba często podlewać.

Ważne jest również, aby przesadzaniem róż zajmować się w pochmurny i bezwietrzny dzień, co pomoże uniknąć przesuszenia korzeni w trakcie przeprowadzania zabiegu.



Zdecydowanie nie należy zabierać się za przesadzanie róż w czerwcu oraz w miesiącach letnich z uwagi na to, iż rośliny te nie są wtedy w fazie spoczynku. Większość odmian w tym okresie przechodzi kwitnienie.

Prawidłowe przesadzanie róż

Aby róże ogrodowe przesadzanie zniosły dobrze i się przyjęły, po wyborze terminu należy rozważnie dobrać miejsce. Powinno ono być osłonięte od wiatru, ale przewiewne, a także dobrze nasłonecznione, choć może być lekko zacienione.



Róże preferują glebę żyzną oraz przepuszczalną. Jeśli zatem w ogrodzie ziemia jest ciężka, powinno się ją rozluźnić torfem, a jeżeli jest zbyt luźna, warto zagęścić ją przerobionym kompostem. Wskazane jest, aby podłoże było dobrze napowietrzone i wilgotne, a jego pH mieściło się w przedziale 6–7, czyli powinno być lekko kwaśne lub obojętne.



Istotne jest również zapewnienie różom właściwego sąsiedztwa oraz odpowiedniej odległości od innych krzewów i drzew, gdyż mogą one odbierać światło i konkurować w walce o wodę i składniki pokarmowe.

Kolejny krok to wykopywanie róży. Powinno się to zrobić ostrym szpadlem delikatnie i ostrożnie, aby jak najmniej uszkodzić system korzeniowy. Im więcej korzeni zostanie naruszonych, tym roślina będzie słabsza, wzrośnie ryzyko jej przemarznięcia zimą, a wiosną później rozpocznie wegetację. Należy również pamiętać, że im większy krzew, tym większa bryła korzeniowa, więc okop musi być wykonany głęboko i szeroko. Następnie trzeba uważnie podważyć różę wraz z korzeniami i przyległą do nich ziemią.



Po wyjęciu z ziemi ocenia się stan bryły korzeniowej. Stare i chore korzenie wycina się, a rany po cięciu zabezpiecza się maścią z fungicydem, chroniącą przed chorobami grzybowymi. Zabieg przeprowadza się ostrym sekatorem ręcznym, aby nie miażdżyć korzeni.



Przyciąć należy także część nadziemną. Usuwa się wszystkie liście oraz skraca się pędy do ⅔ długości. Działanie to jest niezbędne, ponieważ wiosną po ruszeniu wegetacji róża miałaby duże problemy z odżywieniem wszystkich pędów.

Opatrzoną w ten sposób roślinę należy przetransportować na docelowe miejsce, uważając, aby tracić jak najmniej ziemi z bryły korzeniowej. Przygotowany wcześniej dołek powinien być od niej dwukrotnie większy i wysypany na dnie warstwą specjalnego podłoża do róż lub kompostu przysypanego warstwą ziemi ogrodowej, która powinna wynosić około 15 cm, aby nie doszło do poparzenia korzeni.

Krzew układa się ostrożnie w dołku, wolne przestrzenie między podłożem a bryłą uzupełnia się żyzną ziemią ogrodową i dociska, a nawet lekko ubija, żeby powstał płytki dołek. Następnie różę należy obficie podlać, aby mogła zmagazynować w tkankach wystarczająco dużo wilgoci przed zimą.

Roślina powinna być zasadzona na takiej głębokości jak wcześniej.



Ostatnim krokiem jest wyściółkowanie podłoża wokół pędów korą oraz zabezpieczenie go przed zimą. W tym celu usypuje się kopczyk z torfu albo ze wspomnianej kory sosnowej, która dodatkowo zakwasi glebę.

Przesadzanie róż nie jest zbyt skomplikowane, aczkolwiek podczas tego zabiegu trzeba obchodzić się z krzewami bardzo delikatnie i stosować się do wymienionych zaleceń. Wtedy istnieje duża szansa na to, że przesadzony krzew przyjmie się w nowym miejscu i jeszcze przez wiele lat będzie cieszył właściciela ogrodu.

