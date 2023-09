Jak zakwasić ziemię naturalnymi i sztucznymi sposobami?

Zakwaszanie ziemi – kiedy należy je wykonać?

Kiedy już wiesz, że w Twoim ogrodzie zagoszczą rośliny kwasolubne, w pierwszej kolejności musisz przystąpić do zbadania, jaki rodzaj ziemi jest do obsadzenia. Jeśli okaże się, że gleba ma odczyn wyższy niż wymagają tego zaplanowane nasadzenia, należy go obniżyć, zakwaszając ją.

Zabieg ten wykonuje się przed posadzeniem roślin o kwaśnych upodobaniach, a potem, w celu podtrzymania odpowiedniego pH podłoża, stosuje się zakwaszające nawożenie.

Jakie rośliny lubią kwaśną ziemię?

Okazuje się, że wiele popularnych ogrodowych roślin preferuje podłoże kwaśne, a niektóre nawet bardzo kwaśne. Wśród nich są zarówno odmiany ozdobne, jak i owocowe.



Najbardziej znanymi roślinami kwasolubnymi są te z rodziny wrzosowatych. Należą do niej wrzosy, wrzośce, kalmie, różaneczniki, borówki (w tym żurawina), azalie, enkianty, mącznice, pierisy, dabejce i modrzewnice.



W kwaśnym podłożu dobrze czują się także hortensje, skimmie japońskie, żarnowiec, hebe i magnolie. Takie warunki sprzyjają również iglakom, m.in. żywotnikom, świerkom białym, czy cyprysikom.

Sprawdzanie kwasowości gleby

Jak można sprawdzić kwasowość gleby? Jest na to kilka sposobów. Bez względu na metodę, jaką wybierzesz, musisz koniecznie pamiętać o prawidłowym pobraniu próbek, aby wyniki badania były miarodajne. Zaleca się zebrać minimum 3-4 próbki z głębokości 10-20 cm na każde 100 metrów kwadratowych ogrodu.

Pomiar pH gleby domowym sposobem.

Metoda ta jest szybka i nie będzie wymagała żadnych dodatkowych urządzeń. Potrzebne są tylko słoiczki, woda, najlepiej destylowana, ocet i soda oczyszczona. W naczyniach umieszcza się próbki ziemi i zalewa wodą.



Całość trzeba dokładnie wymieszać do uzyskania błotnistego roztworu. Następnie do jednego słoiczka wlewa się ocet, a do drugiego wsypuje się sodę oczyszczoną. Jeśli mieszanina po dodaniu sody pieni się, gleba jest kwaśna. Natomiast jeśli po dodaniu octu pojawiają się bąbelki i syczenie, podłoże jest zasadowe. Gdy w obu słoiczkach nie zachodzi żadna reakcja – ziemia ma odczyn obojętny. Nie jest to pomiar precyzyjny, ale pozwala na orientacyjne określenie pH gleby.

Pomiar pH gleby papierkiem lakmusowym.

Prostym i szybkim sposobem jest też badanie uniwersalnym papierkiem lakmusowym. Zestawy dostępne są w sklepach ogrodniczych i chemicznych oraz aptekach.



W słoiczku miesza się próbkę ziemi z wodą destylowaną. W takim roztworze błotnym zanurza się papierek lakmusowy i przykleja się go do ścianki naczynia. Po około 30 sekundach powinien zmienić barwę, którą następnie porównuje się ze skalą zamieszczoną na opakowaniu. Każdy kolor odpowiada innemu pH.

Pomiar pH gleby kwasomierzem z płynem Helliga.

Kolejną prostą metodą jest zastosowanie kwasomierza glebowego. Jest tani, wielokrotnego użytku, dostępny w każdym sklepie ogrodniczym i przeznaczony do pomiarów amatorskich. Ma postać ceramicznej płytki z rynienką i oznaczoną skalą. W dołączonej butelce znajduje się płyn Helliga



Do rynienki wsypuje się próbkę gleby i zalewa dołączonym płynem. Po kilku minutach całość zmienia barwę, którą porównuje się ze skalą na płytce, aby określić odczyn pH.

Pomiar pH gleby miernikiem

Najszybszym i najprostszym sposobem sprawdzania kwasowości gleby jest użycie do tego celu mierników z analogowym wyświetlaczem bądź ich elektronicznego odpowiednika. Nie wymagają one przygotowywania próbek. Wystarczy umieścić je pionowo w wilgotnym podłożu sondę urządzenia – po kilkudziesięciu sekundach można odczytać wynik pH ze skali lub wyświetlacza.

Zakwaszanie ziemi domowymi sposobami

Wiesz już, jak ustalić pH gruntu. A jak zakwasić ziemię domowym sposobem? Trzeba zajrzeć do swojej kuchni, w której na pewno znajdują się niezbędne w tym celu przyprawy i preparaty.

Jednym z nich jest ocet. Jak zakwasić ziemię octem? To bardzo proste: wystarczy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:8 i tak przygotowanym roztworem podlać glebę. Niektóre źródła podają, że zakwaszenia octem należy dokonać na około 3 tygodnie przed planowanym terminem sadzenia.

Co warto podkreślić, już posadzonych roślin nie powinno się tak podlewać, a to dlatego, że płyn ten polecany jest jako składnik domowego środka na chwasty, który posiada podobną skuteczność jak herbicydy oparte na glifosacie – w dużym stężeniu może wręcz zaszkodzić Twoim uprawom!

Inny domowy sposób, to kwasek cytrynowy. Jest to środek używany w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz i regulator kwasowości. Obniża pH produktów, czyli je zakwasza i stąd zapewne przekonanie, że zadziała w ten sam sposób na glebę. Niestety, ciężko znaleźć wiarygodne badania i źródła potwierdzające jego zakwaszające działanie. Nie wiadomo też, jaka dawka będzie skuteczna, ale zarazem bezpieczna dla roślin.



Dodatkowo preparat ten wytwarzany jest głównie drogą syntetyczną przez przemysł chemiczny, więc warto się zastanowić, czy lepszym zamiennikiem nie będą jednak nawozy sztuczne albo inna metoda domowa.



Kolejnym domowym rozwiązaniem zagadki, jak zakwasić ziemię, jest kawa, a dokładnie fusy z niej. Jest to metoda genialna w swej prostocie oraz bezpieczna, ekologiczna, a nawet zgodna z filozofią „zero waste”. Można ją stosować nawet w przypadku posadzonych już roślin.

Te kuchenne odpadki to bogactwo wielu ważnych składników odżywczych, takich jak potas, fosfor, magnez, czy wolno uwalniającego się azotu. Zważywszy na wysoką zawartość tych pierwiastków, można uznać, że fusy z kawy są odpowiedzią na pytanie jak zakwasić ziemię pod pomidory.

Kawa ma jednak jedną wadę: nie ma aż takiej mocy, aby zakwasić glebę zasadową. Może jedynie być stosowana jako dobry nawóz dla kwasolubnych roślin, pomagający podtrzymać niskie pH podłoża.



Po omówieniu domowych sposobów warto wspomnieć o innych naturalnych metodach zakwaszania ziemi.

Najpopularniejsze, najszybsze i najefektywniejsze będzie zastosowanie kwaśnego torfu, który rozprowadza się tam, gdzie ma być zakwaszona ziemia, a następnie miesza się go z ziemią ogrodową przekopując lub używając glebogryzarki, jeśli to możliwe.

Warstwa takiego podłoża powinna wynosić około 20-30 cm. W ten sposób otrzymasz niemal natychmiastowy efekt, choć niestety będzie on krótkotrwały. Aby rozwiązać ten problem, można przed rozprowadzeniem torfu dodać do niego igliwie, trociny iglaków i sosnową korę.

Alternatywą jest też ściółkowanie leśnymi odpadkami. Dodatki te, rozkładając się powoli, będą obniżać pH gleby przez dłuższy czas. To sprawdzony i skuteczny sposób, który często poleca się m.in. osobom, które wahają się, jak ekologicznie i szybko zakwasić ziemię pod hortensje.

A jak zakwasić ziemię pod rododendronem? Podobnie, jak w przypadku hortensji, doskonale sprawdzi się kwaśna ściółka, która dodatkowo zabezpiecza te rośliny przed przesuszeniem, minimalizując parowanie wody. Warto też do podlewania kwasolubnych krzewów używać deszczówki, która ma niskie pH i nie zawiera odkwaszającego wapnia.

Ciekawym sposobem zakwaszania ziemi w ogrodach są kamienie, a dokładnie granit i kwarc. Wykazują one pozytywny wpływ na glebę, a dodatkowo świetnie prezentują się wśród roślin.

Jak zakwasić ziemię gotowymi nawozami?

Chcąc zakwasić ziemię, można sięgnąć po gotowe nawozy sztuczne, które wzbogacą przy okazji glebę ogrodową w potrzebne dla roślin składniki mineralne. Należy jednak bardzo uważać na stosowane dawki.

Najpopularniejszym nawozem zakwaszającym glebę jest siarczan amonu, który wyróżnia się szybkością działania i wysoką skutecznością. Dodatkowo wzbogaca podłoże o siarkę i azot. Zaleca się, aby pod rośliny kwasolubne dawkować go 2 razy po pół dawki: pierwszą partię wiosną tuż przed wegetacją, a drugą na początku czerwca.

W zakwaszaniu ziemi niezwykle skuteczna jest również siarka pylista lub granulowana. Miesza się ją z wierzchnią warstwą gleby w proporcjach zaleconych przez producenta. Należy stosować ją około pół roku przed wsadzeniem rośliny kwasolubnej, ponieważ siarka w tej postaci bardzo powoli rozpuszcza się w wodzie. Ten sposób zakwaszenia jest często wykorzystywany przez hodowców borówki amerykańskiej.



W sklepach ogrodniczych dostępne są również gotowe nawozy zakwaszające dedykowane dla konkretnych grup roślin. Najczęściej spotykany jest nawóz zakwaszający do borówki amerykańskiej oraz bardziej uniwersalny zakwaszający do roślin kwasolubnych, który można stosować zarówno pod borówki, jak i rododendrony czy iglaki.

Ich składy są tak skomponowane, aby zapewnić roślinom dostęp do potrzebnych składników pokarmowych. Bez względu na to, który preparat wybierzesz, używaj go zgodnie z instrukcją podaną przez producenta!

Polsatnews.pl