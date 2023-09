Wycinka drzew na działce – jak ją przeprowadzić? Co mówią przepisy?

Pielęgnacja ogrodu często kojarzy się z przyjemnymi chwilami wśród zieleni, ale czasem jesteśmy postawieni przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji. Jedną z nich jest wycinka drzew na działce. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do działania? Jakie przepisy należy mieć na uwadze? Jak krok po kroku przeprowadzić cały proces? Oto kompleksowy przewodnik!

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do wycinki drzew na działce?

Zanim sięgniesz po piłę czy inne narzędzia, warto dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Każde drzewo odgrywa ważną rolę w ekosystemie – jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, grzybów, wpływa na jakość powietrza oraz pełni funkcje estetyczne.

Jednak niekiedy, ze względu na stan zdrowotny rośliny, zagrożenie dla budynków czy plany aranżacyjne, wycinka drzew na własnej działce staje się koniecznością. Gdy decyzja zapadnie, nie będzie już odwrotu. Wcześniej jednak trzeba zdobyć pewne zezwolenia (w niektórych przypadkach) czy przygotować specjalistyczne narzędzia.

Kiedy należy uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew na swojej działce?

Polskie prawo jest w tej kwestii dość precyzyjne i jednocześnie zawiłe. Na pytanie o to, czy można wycinać drzewa na swojej działce można odpowiedzieć następująco: nie każde drzewo można wyciąć bez formalności – odpowiedniego zgłoszenia mogą nawet wymagać niektóre największe krzewy!

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zezwolenie jest konieczne w przypadku tych z drzew, które osiągnęły określone parametry – zazwyczaj dotyczy ono roślin, których obwód przekracza 50 centymetrów.



W przypadku niektórych gatunków sprawa jest jednak zgoła inna – nawet jeśli na wysokości 5 centymetrów nad ziemią ich obwód przekracza symboliczną wartość pół metra.

Okazuje się, że wierzba, topola, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą liczyć sobie nawet 80 centymetrów w obwodzie, by do ich wycięcia nie było wymagane zezwolenie. Podobnie jest z kasztanowcem zwyczajnym, robinią czy platanem – ich obwód może wynosić do 65 centymetrów.



W przypadku działki rolniczej, leśnej, budowlanej czy rekreacyjnej wymagania mogą się różnić. Istnieją takie obszary, w których ingerencja w drzewostan jest dodatkowo obwarowana innymi, zazwyczaj restrykcyjnymi, przepisami. Nim przystąpisz do wycinki drzew na posesji, warto odwiedzić miejscowy urząd, zasięgnąć informacji i otrzymać stosowne pozwolenie. Niekiedy konieczne będzie również uiszczenie opłaty.

Czy do wycinki drzew na działce potrzebni są specjaliści?

Chociaż niektóre prace ogrodnicze możemy przeprowadzić samodzielnie, wycinka dużych drzew czy roślin, które rosną w trudno dostępnych miejscach, wymaga doświadczenia i specjalistycznego sprzętu. Specjaliści mają nie tylko odpowiednie narzędzia, ale także wiedzę na temat wycinki drzew na własnej działce, minimalizując ryzyko uszkodzenia mienia czy urazów.

Przygotowanie drzewa do wycinki

Przed wycinką warto dokładnie zaplanować cały proces. Obejmuje to między innymi:

Ocenę stanu drzewa – należy zacząć od oględzin. Czy jest ono chore? Czy istnieje ryzyko, że podczas wycinki może spaść w niekontrolowany sposób?

– należy zacząć od oględzin. Czy jest ono chore? Czy istnieje ryzyko, że podczas wycinki może spaść w niekontrolowany sposób? Zabezpieczenie okolicy – przed rozpoczęciem prac usuń wszelkie przedmioty, które mogą zostać uszkodzone przez upadający konar.

– przed rozpoczęciem prac usuń wszelkie przedmioty, które mogą zostać uszkodzone przez upadający konar. Wybór odpowiednich narzędzi – w zależności od wielkości i typu drzewa może być potrzebna piła łańcuchowa, lina czy inne urządzenia mechaniczne.

– w zależności od wielkości i typu drzewa może być potrzebna piła łańcuchowa, lina czy inne urządzenia mechaniczne. Zastanowienie się nad kierunkiem upadku – gdzie drzewo ma spaść? Czy są w okolicy inne drzewa, budynki lub przeszkody naturalne?

Prawidłowe ścinanie drzew na działce

Sama technika wycinki wymaga precyzji i umiejętności. Kluczowe w trakcie wycinki drzew na działce leśnej – ale nie tylko – jest wykonanie odpowiedniego nacięcia u podstawy drzewa, które determinuje kierunek upadku: nie chcemy przecież uszkodzić swojego mienia, czy na przykład naszych ulubionych, rosnących nieopodal krzewów. W czasie pracy warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, takich jak noszenie kasku, rękawic i gogli ochronnych.



Można także zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się wycinką drzew. Nie tylko zapewniają one bezpieczeństwo, ale dysponują także odpowiednim sprzętem i wiedzą, która jest kluczowa przy tego typu przedsięwzięciach.



Każda decyzja dotycząca naszego ogrodu powinna być przemyślana. Drzewa to cenne elementy przyrody, ale zdrowie i bezpieczeństwo zawsze powinny stać na pierwszym miejscu.

Wycinka a ochrona przyrody – jakie mamy obowiązki?

Masz już pozwolenie na wycięcie drzewa na własnej działce? Nie możesz zapominać o tym, że drzewa są naturalnym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Zanim pozbędziesz się przeszkadzających wierzb, musisz sprawdzić, czy na drzewie nie ma gniazd ptaków lub skupisk innych zwierząt.

W przypadku znalezienia takiego siedliska należy poczekać, aż młode opuszczą gniazdo lub skonsultować się z ekspertami w zakresie ochrony przyrody. Wycinka drzew podczas okresu lęgowego ptaków jest nadzwyczaj kontrowersyjna i może być zabroniona przez lokalne przepisy.

Od wycinki do zadośćuczynienia przyrodzie

Sama wycinka drzew na działce rekreacyjnej to nie koniec obowiązków. W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją przepisy zobowiązujące właścicieli do sadzenia nowych drzew jako formę kompensacji za te, które zostały wycięte.



Dlatego po wycince warto wziąć pod uwagę nasadzenia zastępcze w celu uzupełnienia połaci. Wybór odpowiedniego gatunku, który będzie pasować do charakteru ogrodu i spełni Twoje oczekiwania, może być świetną okazją do odświeżenia krajobrazu działki i znajdującej się na niej nieruchomości. Dodaj do nich jakiś uroczy krzew, a okolica nabierze nowego charakteru!

Podsumowanie

Jak już wiesz, wycinka drzew na działce budowlanej, czy każdej innej, jest działaniem wymagającym przemyślenia, znajomości przepisów i odpowiednich umiejętności. Przed podjęciem decyzji o usunięciu topoli czy innego gatunku warto uzyskać jak najwięcej informacji i ewentualnie skorzystać z pomocy specjalistów.



Dbając o swoją działkę, dbasz jednocześnie o środowisko naturalne, dlatego powinieneś działać odpowiedzialnie i świadomie. Pamiętaj też o tym, że Twój ogrodniczy raj jest częścią większego ekosystemu, który warto szanować i chronić.

