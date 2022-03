Od początku wojny do Polski wjechało ponad 2,1 mln uchodźców. Były rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew opublikował wpis o Polsce, w którym pisze o "rusofobii" i "bólach fantomowych". Według dziennikarzy "The Wall Street Journal" Władimir Putin rozważa przejście do "planu B". Z kolei Biały Dom zapowiedział omówienie polskiej propozycji misji pokojowej w Ukrainie. 26. doba wojny - Raport Dnia.