Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 114 000 osób - poinformowała w poniedziałek rano Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze odprawili 33,8 tys. podróżnych, a w poniedziałek do godziny 7 rano - 5,7 tys osób.

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,114 mln osób. Wczoraj tj.21.03 funkcjonariusze SG odprawili 33,8 tys. podróżnych - to spadek o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (40,1 tys.). Dzisiaj do godz. 07.00 rano 5,7 tys. - spadek o 17 proc." - przekazała w poniedziałek na Twitterze Straż Graniczna.

Jak dodano, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 264 tys. osób.

Poniedziałek jest 26. dniem agresji Rosji na Ukrainę.

PESEL dla uchodźców

16 marca urzędy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o nadanie na mocy specustawy uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL. Rozwiązanie to umożliwi uciekinierom, którzy opuścili Ukrainę w związku z agresją rosyjską, korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej, oraz z systemu edukacji. Obcokrajowcy będą m.in. mogli założyć Profil Zaufany, a potem podjąć legalną pracę.

O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.





mad/PAP