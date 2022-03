Ósmy dzień wojny. Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o ataku Rosji na Ukrainę i jego skutkach.

Rosjanie otworzyli ogień w pobliżu największej elektrowni atomowej w Europie

Wojsko rosyjskie otworzyło w czwartek ogień w Enerhodarze, w pobliżu największej w Europie elektrowni atomowej - poinformował doradca ukraińskiego MSW Anton Herszczenko;

Rosyjskie czołgi wjeżdżają do Zaporoża - dodał;

Niezależny białoruski kanał NEXTA opublikował wideo na którym widać kłęby czarnego dymu unoszące się w pobliżu Zaporoża;

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi wezwał w czwartek do natychmiastowego zaprzestania walk w Enerhodarze

Sztab Generalny Ukrainy: nadal utrzymujemy obronę

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek, że armia utrzymuje obronę;

"Utrzymujemy obronę na wszystkich kierunkach rosyjskiego ataku" - podano;

Z informacji wynika, że broni się Mariupol.

Armia nie pozwala wojskom rosyjskim zająć całych obwodów donieckiego i ługańskiego.

Po białoruskiej stronie granicy z Ukrainą stacjonuje tamtejsza 38. brygada desantowo-szturmowa;

Miała otrzymać rozkaz wejścia na ukraińskie terytorium.

Jednak żołnierze białoruscy "nie chcą pełnić roli najemników rosyjskich" - zapewnił sztab.

Zełenski: wieloletnie plany Rosji zniszczyliśmy w tydzień

"Ukraińcy zniszczyli plany wroga opracowywane przez lata w jeden tydzień";

"My ich zatrzymaliśmy" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski;

"Pamiętajcie, bezbożnicy - kiedy miliony ludzi was przeklinają, nie ma dla was ratunku";

"Nawet prości rolnicy przechwytują rosyjskich żołnierzy każdego dnia";

"Wyrzucimy ich. Z piętnem hańby" - zapowiedział.

Zakończyła się druga tura rozmów Rosja-Ukraina

Strona ukraińska nie osiągnęła rezultatów, na które liczyła;

Wkrótce odbędzie się trzecia tura rozmów;

Jest porozumienie o zapewnieniu wspólnie korytarzy humanitarnych;

Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego;

Mychajło Podolak podał, że będzie możliwe czasowe przerwanie ognia w celu ewakuacji cywilów.

Macron rozmawiał z Putinem. "Chce całej Ukrainy"

Prezydent Francji ponownie rozmawiał z Władimirem Putinem;

Pałac Elizejski przekazał, że celem Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą;

Rozmowa z prezydentem Rosji odbyła się na jego prośbę

Premier Francji Jean Castex powiedział, że Putin okopał się na swoich pozycjach;

"Żąda demilitaryzacji Ukrainy i jej kapitulacji" - poinformował;

"Jest to oczywiście nieakceptowalne" - dodał;

Emmanuel Macron miał mu powiedzieć, że "popełnia ogromny błąd" atakując Ukrainę

Miał też dodać, że Putin "sam siebie oszukuje".

Minister obrony Ukrainy: atakujcie na tyłach, pozbawiajcie wsparcia

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaapelował do Ukraińców, by atakowali kolumny Rosjan;

"Jeżeli wróg nie ma paliwa, amunicji, żywności, wsparcia inżynieryjnego, będzie bezbronny";

"Musimy pozbawić rosyjskie wojska wsparcia logistycznego" - mówił;

"Nie ruszajcie czołgów. Zniszczcie tyły kolumn, podążające za pojazdami opancerzonymi";

"Myśliwi, leśniczy - znacie każdą ścieżkę i każde przejście w waszej okolicy. To jest wasz czas" - dodał.

Pentagon o stałych bazach NATO w Polsce

"Należy ustanowić stałą obecność wojsk USA w Polsce, Rumunii i państwach bałtyckich";

Kongresman Mike Rogers powiedział, że Pentagon rozważa takie posunięcie;

Bazy są potrzebne "Aby odstraszyć Putina od inwazji na państwa NATO";

Decyzja należy do NATO - mówił najwyższy rangą Republikanin w komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów.

Piotr Müller: powinniśmy rozważyć łatwiejszy dostęp do broni

- Nie ma polskich MiG-ów na Ukrainie - zapewnił Piotr Müller w "Graffiti";

Zdementował informację o startach maszyn Ukrainy z polskich lotnisk;

"Dzisiaj albo jutro zostanie przyjęty projekt specustawy dotyczącej uchodźców";

W następnym tygodniu projekt będzie uchwalony przez Sejm - dodał;

Ma on ułatwić zdobywanie pracy bez dodatkowych formalności;

Trwa dyskusja, w jaki sposób pomóc uchodźcom w zakresie świadczeń socjalnych;

Pomoc rządu ma również dotyczyć częściowego wsparcia samorządów;

"Powinniśmy to bardzo poważnie rozważyć" - mówił o ułatwieniach w dostępie do broni.

Dworczyk: szykujemy się na kolejną falę uchodźców

Sytuacja jest bardzo dynamiczna - powiedział Michał Dworczyk;

"Teraz kolejki na granicy zniknęły. Nie wiadomo, co będzie jutro lub za tydzień";

"Może wkrótce będziemy się musieli zmierzyć z kolejną falą uchodźców";

Szef KPRM dodał, że liczba uchodźców z Ukrainy przekracza już pół miliona;

Szef KPRM był w Przemysłu i na pieszym przejściu w Medyce.

Kaczyński: 3 proc. PKB na zbrojenia w przyszłym roku

Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny z rozporządzeniami musi być przyspieszone;

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas I czytania w Sejmie zapowiedział zwiększenie budżetu na zbrojenia;

Ma to być 3 proc. PKB już w przyszłym roku;

Projekt zawiera 804 artykuły i ma 26 działów;

Ustawa uchyli w pełni 14 innych ustaw i zmieni 81;

Będzie też podstawą od wydania około 150 rozporządzeń;

Według Kaczyńskiego rozporządzenia mają być przyjęte w ciągu 36 miesięcy;

Prezes PiS ujawnił, że projekt był przygotowywany przed koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.

Tusk: wojna na Ukrainie może trwać tygodniami, miesiącami, może latami

"Nie jest wykluczone, że wojna na Ukrainie będzie trwała tygodniami, miesiącami, może latami";

"Chroń nas Panie Boże przed konfliktem nuklearnym" - powiedział Donald Tusk;

"Prawdopodobnie będziemy świadkami rzeczy dramatycznych i niespodziewanych" - dodał lider PO;

Tusk przyznał, że jest pod wrażeniem bohaterstwa Ukraińców.

Wypadek autokaru z ukraińskimi uchodźcami. Dzieci w szpitalu

W czwartek rano autokar z ukraińskimi uchodźcami wypadł z drogi nr 17 Lublin - Krasnystaw;

W Kolonii Siedliszczki przewrócił się na bok;

Do szpitala trafiło 5 dzieci i 1 osoba dorosła - poinformowała policja;

Autokarem jechały kobiety i dzieci z Ukrainy;

Uchodźcy zmierzali z przejścia granicznego w Hrebennem do Warszawy;

W autobusie były 73 osoby. 47-letni kierowca był trzeźwy - przekazała policja w Świdniku.

Na Podkarpaciu wykoleił się szynobus z uchodźcami

Około godziny 15:30 w Ustianowej Dolnej (woj. podkarpackie) wykoleił się szynobus;

Wiózł uchodźców z Ukrainy z przejścia granicznego w Krościenku do Tarnowa;

W składzie było 241 uchodźców oraz 5 policjantów i obsługa;

Nikt nie ucierpiał. Pasażerów zabrał zastępczy skład;

Nieużywany tor został uruchomiony w czwartek w celach ewakuacyjnych.

Płonie baza paliwowa w Czernihowie

Płonie ostrzelana przez siły rosyjskie baza paliwowa w Czernihowie na północy Ukrainy;

Poinformowała o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych;

Płonie 6 zbiorników - podała rzeczniczka służb w obwodzie czernihowskim Iryna Szczukina;

W każdym z nich jest po 5 tys. m sześc. paliwa - informuje nadawca Suspilne;

Nie wiadomo, ile jest ofiar i rannych.

Ślub w ukraińskim bunkrze. Pobrali się w czasie alarmu

Para pobrała się w bunkrze w miejscowości Awanhard;

ślubie poinformowały władze obwodu odeskiego na Ukrainie;

Ceremonia zaślubin rozpoczęła się w urzędzie;

Po chwili wszyscy musieli przenieść się do schronu w zw. z alarmem przeciwlotniczym.

Kolejne sankcje Kanady i Japonii na Rosję

Kanada nałożyła w środę kolejne sankcje na Rosję;

Dotyczą 10 osób z dwóch firm rosyjskiego sektora energetycznego;

Chodzi o Gazprom i Rosnieft - poinformowała szefowa MSZ Kanady Melanie Joly;

Japonia nakłada sankcje na cztery kolejne rosyjskie banki;

Dostosowuje restrykcje do decyzji UE - przekazał japoński minister finansów Shunichi Suzuki.

Zginęła pracownica OBWE. "Dostarczała rodzinie zapasy"

OBWE poinformowała w środę wieczorem o śmierci członkini jej misji;

Kobieta zginęła podczas ostrzału Charkowa;

Maryna Fenina zginęła, "gdy dostarczała zapasy dla swej rodziny;

Miasto jest pod nieustannym ostrzałem Rosjan;

Są duże straty wśród ludności cywilnej.

Niespokojna noc w Kijowie. Potężne eksplozje w centrum

Cztery potężne eksplozje miały miejsce w nocy w Kijowie;

W czwartek wcześnie rano miały miejsce kolejne "liczne" eksplozje w centrum;

W mieście słychać było syreny alarmowe;

W środę Pentagon podał, że wojska rosyjskie idą na Kijów.

Rosjanie kontrolują Chersoń. Prośba mera miasta

Po ciężkich walkach w czwartek nad ranem Rosjanie przejęli Chersoń;

Mer miasta Ihor Kołychajew rozmawiał z Rosjanami;

Prosił by "nie strzelano do ludzi";

Władze obwodu apelowały do mieszkańców, by pozostali w ukryciu;

"Mamy ogromne trudności ze zbieraniem i chowaniem ciał ofiar" - podał;

Dodał, że w rozmowach z przedstawicielami rosyjskich sił nie "poczynił żadnych obietnic".

Straty Rosjan po tygodniu wojny z Ukrainą

Do tej pory na Ukrainie zginęło 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy;

Portal Nexta cytował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego;

Do północy 1 marca UNHCR potwierdziło śmierć 227 ukraińskich cywilów;

525 obywateli zostało rannych.

WIDEO DNIA: Ukraińscy ochotnicy o obronie kraju i jego stolicy Kijowa

- Jeśli ogląda nas rosyjski żołnierz, to niech wie, że jeżeli przyjdzie do Kijowa czy innego miasta, będzie zniszczony i nawet nie będzie wiedział skąd - ostrzegł w Polsat News okupantów dowódca batalionu ochotniczego z Kijowa. - Będziemy walczyć do końca, co by się nie działo - zapowiedzieli ochotnicy.



hlk/Polsatnews.pl