- Jesteśmy narodem, któremu udało się zniszczyć plany wroga w tydzień. Plany opracowywane przez lata. Zdradziecko i z premedytacją. Z nienawiści do naszego kraju, do naszych ludzi, do każdego człowieka, który ma dwie rzeczy - serce i wolność. Ale my ich zatrzymaliśmy - oświadczył Zełenski.

- Nawet prości rolnicy przechwytują rosyjskich żołnierzy każdego dnia. I oni (Rosjanie red.) wszyscy mówią jedną rzecz: nie wiedzą, dlaczego się tutaj znaleźli - przekazał prezydent.

Zełenski dodał, że coraz więcej rosyjskich żołnierzy ucieka na zachód "przed Ukraińcami", a rosyjskie siły nazwał "zdezorientowanymi, wykorzystywanymi dziećmi". Zaapelował o ich powrót do domu, do Rosji.

"Wyrzucimy Rosjan"

"Jestem pewien, że jeśli Rosjanie gdzieś weszli, to tylko tymczasowo. Wyrzucimy ich. Z piętnem hańby" - skomentował ukraiński przywódca. Jak przekazał, Ukraińcy "biją wroga nawet bez broni". Zełenski wyraził swój podziw dla cywili broniących Konotopu, Basztanki, Enerhodaru, Melitopola i innych wsi i miast, którzy nie przepuszczają okupantów, blokując drogi.

Prezydent poinformował, że w ciągu tygodnia na ukraińskiej ziemi poniosło śmierć prawie 9 tys. Rosjan, jednak "Ukraina nie chce być pokryta trupami żołnierzy. Idźcie do domu. Cała wasza armia".

Zełenski poinformował o przeprowadzonych w środę rozmowach z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem, premierem Izraela Naftalim Benetem, z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem, emirem Kataru Tamimem ibn Hamadem Al Sanim, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, premierem Kanady Justinem Trudeau oraz prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że w środę 141 krajów ONZ sprzeciwiło się prowadzeniu wojny na Ukrainie, a tylko cztery państwa: Korea Północna, Syria, Erytrea i Białoruś pozostają sojusznikami rosyjskiej agresji.

