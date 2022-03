Do wypadku autokaru z ukraińskimi uchodźcami doszło w czwartek rano na drodze krajowej nr 17 na odcinku Lublin - Krasnystaw w miejscowości Kolonia Siedliszczki (powiat świdnicki). Do szpitala trafiło pięcioro dzieci i jedna osoba dorosła - poinformowała policja. Autokarem podróżowały kobiety i dzieci z Ukrainy, jadące z przejścia granicznego w Hrebennem do Warszawy.