"Kluczowe na początkowej agendzie jest: bezzwłoczne przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne w celu wywiezienia cywilów ze zburzonych bądź stale ostrzeliwanych wsi i miast" - napisał Podolak na Twitterze.

Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке.

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов. pic.twitter.com/XUB7OEXKfN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Również minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że strona ukraińska będzie na rozmowach z Rosjanami pracować nad utworzeniem korytarzy humanitarnych.

- Jesteśmy zainteresowani przerwaniem ognia i powrotem do sytuacji sprzed rozpoczęcia rosyjskiej agresji - powiedział Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zastrzegł jednak, że "na razie jest zbyt wcześnie, by prognozować, co dokładnie uda się osiągnąć w wyniku rozmów, biorąc pod uwagę to stanowisko Rosji, o których informowano".

Jeśli Rosja podejdzie uczciwie do rozmów, to będzie można znaleźć jakieś rozwiązania - ocenił. Zastrzegł, że strona ukraińska "nie odstępuje od zasadniczych spraw, jakich jak integralność terytorialna Ukrainy".

Pierwsza tura rozmów odbyła się 28 lutego na terytorium Białorusi, przy granicy z Ukrainą.

