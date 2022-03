- Nie ma polskich MiG-ów na Ukrainie - zapewnił Piotr Müller w "Graffiti". Grzegorz Kępka poruszył także temat pomocy dla uchodźców w ramach specustawy, która ma zmienić warunki przyjmowania do pracy czy dostępu do edukacji i służby zdrowia.

Pierwszym tematem, który poruszył Grzegorz Kępka była specustawa dotycząca uchodźców, która ma ułatwić im funkcjonowanie w Polsce. - (Projekt) w tej chwili jest szlifowany jeszcze na poziomie rządu. Spraw, które trzeba uregulować jest sporo i szlifujemy go. Dzisiaj albo jutro zostanie przyjęty i w następnym tygodniu uchwalony przez Sejm - Piotr Müller.

- Przede wszystkim projekt legalizuje kwestię obecności uchodźców w taki sposób, że ułatwia im zdobywanie pracy bez dodatkowych formalności, pozwoleń i wielu innych aspektów, służby zdrowia, edukacji - dodał. Rzecznik rządu zapewnił też, że trwa dyskusja w jaki sposób pomóc uchodźcom w zakresie świadczeń socjalnych. Generalnym warunkiem skorzystania z ułatwień nowej ustawy ma być przekroczenie polskiej granicy po 24 lutego.

Pomoc rządu ma również dotyczyć częściowego wsparcia samorządów, które ponoszą koszty związane z opieką nad uchodźcami.

Polskie samoloty w Ukrainie?

- Nie ma polskich MiG-ów na Ukrainie - zapewnił Müller. - Chciałbym uspokoić, bo pewne informacje pojawiły się, że chociażby z polskich lotnisk mają startować w celach bojowych. Dementuję te informacje - stwierdził.

Dopytywany powiedział, że "nie ma takich decyzji", żeby polskie samoloty trafiły do ukraińskiej armii. Kępka zauważył, że informacje o takim wsparciu wojskowym przekazała między innymi Rada Najwyższa Ukrainy. - Są oczekiwania pewne, a czym innym jest spełnienie tych oczekiwań. Takich decyzji w Polsce nie ma. Rozumiem, że mogą być oczekiwania niektórych w Europie, żeby takie decyzje podjąć, ale takich decyzji po naszej stronie nie ma - odparł Müller.

Powszechny dostęp do broni. Müller: powinniśmy rozważyć

Kolejną kwestią, o którą zapytano rzecznika rządu był pomysł Kukiz'15, by w Polsce ułatwić dostęp do broni w ramach obrony cywilnej. - Musimy rozmawiać o szczegółach, natomiast sytuacja na Ukrainie pokazuje, że kwestia obrony cywilnej, czyli kwestia obrony kraju nie tylko za pomocą wojska, jest szczególnie istotna. Kierunkowo wydaje mi się, że powinniśmy to bardzo poważnie rozważyć - ocenił.

Dodał, że sprawa dostępu do broni to projekt, który może być procedowany w najbliższym czasie, ale nie wymaga działań "tu i teraz".

WIDEO: Tomasz Siemoniak w "Graffiti": walczy dobro ze złem, o to w tym wszystkim chodzi

