Koronawirus - Raport Dnia. Najnowsze informacje o COVID-19. Poniedziałek, 24 stycznia

Poniedziałkowy bilans zakażeń w Polsce to ponad 29 tys., co oznacza trzykrotny wzrost tydzień do tygodnia. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę, pod obradami znaleźć się ma m.in. ustawa dotycząca weryfikacji szczepień pracowników. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że we wtorek uruchamia zapisy na dawkę przypominającą dla najstarszej grupy młodzieży.