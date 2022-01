W niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19.

"Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał w niedzielę premier Morawiecki w mediach społecznościowych.

Postulaty Konfederacji ws. walki z COVID-19

Delegatami Konfederacji będą przewodniczący koła poselskiego Jakub Kulesza oraz wiceszef Krzysztof Bosak. "Nasze postulaty są bardzo proste: po pierwsze zablokować »ustawę Hoca«, nie wprowadzać segregacji sanitarnej, bo jest bezprawna i nieskuteczna.

Po drugie zacząć leczyć wszystkie choroby na równi, zacząć traktować COVID-19, jak wszystkie inne choroby w Polsce" - oświadczył w poniedziałek poseł Robert Winnicki na konferencji prasowej w Sejmie. Kulesza dodał, że "należałoby traktować wszystkie inne choroby co najmniej tak, jak Covid-19".

- Premierowi Morawieckiemu to spotkanie jest wybitnie potrzebne, ponieważ chce takimi spotkaniami zrzucać odpowiedzialność za swoje działania na barki innych ugrupowań opozycyjnych, które chętnie w tę rolę wchodzą - zauważył Kulesza. - Niestety będzie to spotkanie całej »koalicji segregacyjnej« versus ostoja praw obywatelskich - Konfederacja - dodał.

- My będziemy zderzać się na tym spotkaniu nie tylko z premierem Morawieckim, ale także z Lewicą, z Platformą Obywatelską, PSL-em w obszarze walki z »ustawą Hoca«, czyli ustawą, która będzie de facto pozwalała zwalniać pracowników na podstawie tego, czy się szczepili, czy nie szczepili. To jest łamaniem praw obywatelskich i praw konstytucyjnych, z punktu widzenia medycyny, nauki są zupełnie nieskuteczne - powiedział poseł.

Kulesza dodał, że kraje Unii Europejskiej wycofują się z takich rozwiązań ja te proponowane w projekcie Czesława Hoca.

Polska 2050: żałujemy, że rząd nie skorzystał z naszych propozycji

Przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko poinformował natomiast , że w spotkaniu z premierem weźmie udział szefowa koła parlamentarnego Polska 2050 Hanna Gill-Piątek.

- Jeżeli nasza delegacja miałaby być większa, to taką decyzję podejmiemy do końca dnia - dodał Kobosko. Poinformował, że na spotkaniu przedstawi ona postulaty i propozycje ugrupowania w zakresie walki z pandemią.

- Pani posłanka pójdzie na to spotkanie z naszymi propozycjami, które, jak uważamy, powinny być wdrożone i żałujemy, że rząd z nich do tej pory nie skorzystał - powiedział Kobosko.

Porozumienie: to czas na działanie

Koło Parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina będzie reprezentował na spotkaniu przewodniczący koła Michał Wypij. Poseł powiedział, że złoży propozycję powołania sprawnej, "Parlamentarnej Rady Medycznej". Dodał, że Porozumienie od początku przekonywało, aby "w trybie natychmiastowym wyłączyć kwestię walki z pandemią z bieżącej gry politycznej".

- Nie ma już czasu na dyskusje u progu piątej fali najbardziej zaraźliwej wersji koronawirusa. To czas na działanie - oświadczył Wypij.

- Nie mamy Rady Medycznej, mamy słabego ministra zdrowia, który nie jest w stanie narzucić żadnej koncepcji poradzenia sobie z kryzysem zdrowotnym, słabego premiera, który jest zdominowany i uzależniony od grupy antyszczepionkowców, mamy najwyższą liczbę zgonów i mało wykonywanych testów, czyli szczątkową informację na temat transmisji wirusa - podkreślił.

- Dlatego zaproponujemy powstanie "Parlamentarnej Rady Medycznej", do której każda siła polityczna w Sejmie mogłaby delegować jednego posła. Jednocześnie ta osoba mogłaby delegować do rady jednego eksperta. Często byłyby to zapewne te osoby, które wcześniej były związane z Radą Medyczną - powiedział Wypij.

Według niego, taka rada działałaby sprawnie, kompetentnie i szybko, a na dodatek mogłaby "zmarginalizować" tych, którzy według niego "za nic mają życie i zdrowie Polaków".

Lewica chce obowiązku szczepień

Lewica, którą na spotkaniu u premiera Mateusza Morawieckiego będą reprezentować wiceprzewodniczący klubu Marcelina Zawisza, Katarzyna Ueberhan i Tomasz Trela, ma domagać się procedowaniu jej projektu ws. obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Decyzję o reprezentacji Lewicy na spotkaniu u premiera podjęło w poniedziałek po południu prezydium klubu. Jak podkreślił szef klubu Krzysztof Gawkowski, "Lewica idzie na spotkanie z propozycjami programowymi". - Jeżeli nie będzie na nie zgody - to na inne spotkania nie będzie chodziła - zaznaczył.

Zawisza stwierdziła natomiast, że przedstawiciele jej formacji będą się domagać na spotkaniu u premiera procedowania ustawy Lewicy dotyczącej obowiązku szczepień przeciw COVID-19 i wprowadzającej paszporty covidowe.

- Postulat ten popierają pracodawcy, związki zawodowe oraz Rada Medyczna, której 13 z 17 członków ostatnio zrezygnowało, a także Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - podkreśliła posłanka.

Spotkanie premiera z opozycja ws. COVID-19

Spotkanie w KPRM poświęcone tematowi walki z pandemią COVID-19, ma się rozpocząć we wtorek o godz. 13:00. Według zaproszenia, podczas spotkania mają być dyskutowane "rozwiązania prawne i systemowe, które umożliwią wykorzystanie skutecznych narządzi zapobiegających rozwojowi pandemii w Polsce".

Premier @MorawieckiM skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19.

Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM. — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 23, 2022

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele.

Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli" nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa.

