- Mimo wielkich liczb nowych zakażeń to początek piątej fali. Widzimy, że przebieg kliniczny zakażenia jest szybszy przy mutacji Omikron - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, tłumacząc, dlaczego resort skraca od wtorku czas trwania kwarantanny do siedmiu dni. Dodał, że w tym tygodniu liczba dziennych przypadków koronawirusa przekroczy 50 tysięcy.

Zdaniem Niedzielskiego, skrócenie okresu kwarantanny "to odpowiedź na to, co obserwujemy w Europie Zachodniej". - Tam procesy pandemiczne wcześniej przyspieszyły, a władze reagowały z opóźnieniem - mówił.

Jak dodał, chociaż liczby nowych przypadków SARS-CoV-2 są "wielkie" w ostatnim czasie, to piąta fala dopiero się zaczyna. - Przebieg kliniczny COVID-19 przy mutacji Omikron jest szybszy. Gdy będzie 50-60 tys. przypadków dziennie w kolejnych dniach, nakładanie dłuższej kwarantanny doprowadziłoby do faktycznego lockdownu w gospodarce - powiedział Niedzielski.

Uściślił, że do blokady gospodarki doszłoby nie w drodze rządowego rozporządzenia, lecz braku pracowników, którzy musieliby pozostać w domach.

Niedzielski: widać niespotykane wzrosty zleceń na testowanie

Dopytany o możliwe dane epidemiczne w przyszłych dniach stwierdził, iż w tym tygodniu "na pewno będziemy mieli przekroczenie" 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.

- Widzimy dynamiczne wzrosty zleceń na testowanie. To do tej pory było niespotykane. Zleceń jest około 60-70 tys. dziennie i ta liczba będzie rosła - ocenił minister zdrowia.

Przedstawił również "czarny scenariusz", zgodnie z którym pod koniec stycznia nastąpi "przyspieszenie przyjęć do szpitali". - Będzie konieczność zweryfikowania, czy wszystkie osoby powinny w nich przebywać - stwierdził.

"Może się okazać, że będzie po 100 tysięcy kwarantann dziennie"

Zapytany, ile osób w przyszłych dniach może trafić na kwarantannę, nie podał konkretnych przewidywań. Uściślił jednak, że jedna izolacja powoduje nałożenie kwarantanny na średnio jedną - dwie osoby. - Może się okazać, że będzie po 100 tysięcy nowych kwarantann dziennie - powiedział.

Wyjaśnił, że - jak ujął - "oczkiem u wagi" dla Ministerstwa Zdrowia są szpitale. - Na razie nie obserwujemy wzrostu hospitalizacji; taki był w skali weekendu, ale to ze względu na brak wypisów w tym czasie - powiedział Adam Niedzielski.

Na pytanie o możliwość wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach, odparł: - Konsultowałem się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnikiem, widzimy dynamikę sytuacji. Jeżeli osiągniemy krytyczny próg, być może taką decyzję podejmiemy z dnia na dzień - ogłosił.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: "Zrobię wszystko, by was znaleźć". Wojtunik reaguje na atak na telefon córki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl