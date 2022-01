Przed końcem stycznia powinny rozpocząć się szczepienia dawką przypominającą młodzieży powyżej 12. roku życia - informowało MZ w połowie stycznia. Resort czekał na decyzję Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie.

Prawie ćwierć miliona skierowań

W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Zdrowia wystawiło 245 tys. e-skierowań na dawkę przypominającą dla młodzieży 16-18 lat – przekazał PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapisy ruszą we wtorek.

W drugiej połowie maja ubiegłego roku w Polsce rozpoczęły się szczepienia młodzieży w wieku 16 i 17 lat, a kilka tygodni później wśród dzieci w wieku 12-15 lat. "Europejska Agencja Leków, mimo takiej zapowiedzi, nie wydała jeszcze rekomendacji ws. szczepienia dawką przypominającą młodzieży. Powinna ona zapaść w najbliższych dniach, bo posiedzenie EMA trwa do 27 stycznia" – wskazał rzecznik MZ. "Mając jednak na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia - uwzględniające stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - zdecydowaliśmy, że 25 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces zapisów na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok życia. Wszystkie e-skierowania są już wystawione" – powiedział PAP Andrusiewicz. Piąta fala pandemii Decyzja, jak wyjaśnił, ma związek m.in. z piątą falą pandemii i wzrostem zakażeń oraz wyjazdami młodzieży na ferie. Szczepienia przypominające u osób w wieku 16-18 lat będą wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej pięciu miesięcy po ukończeniu pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19.

ZOBACZ: Ograniczenia covidowe - czym różnią się restrykcje w poszczególnych krajach?

Komisja Europejska przyjęła w grudniu minionego roku przepisy, według których po szczepieniu podstawowym certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy "do celów podróży wewnątrz UE", a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca. Nowe przepisy będą obowiązywać w UE od 1 lutego.

Niektóre z krajów wprowadzają jednak odmienne wymogi. Przykładowo we Włoszech certyfikaty od 1 lutego będą ważne jedynie przez 6 miesięcy - dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Oznacza to, że np. polscy nastolatkowie, którzy chcieliby w czasie ferii udać się do Włoch, mogą napotkać problemy, jeśli od ich szczepienia drugą dawką minęło już ponad pół roku.

pdb/PAP/polsatnews.pl